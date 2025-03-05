Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:00
GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|
Sıra No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alanı
m²
|Niteliği,
İmar durumu
|Rayiç Bedeli
m²/TL
|Muhammen Bedel (TL)
|G.Teminat (%3)(TL)
|İhale saati
|Ödeme Şekli
|18.03.2025 SALI GÜNÜ
|1
|İbrahimli
|311
|5
|1.877,81
|Arsa
Konut E:1.50
|19.000,00
|35.678.390,00
|1.070.351,70
|10.00
|%25 Peşin + 3 Taksit
|2
|İbrahimli
|5581
|4
|5.236,64
|Arsa
Konut E:1.26
|14.000,00
|73.312.960,00
|2.199.388,80
|10.15
|%25 Peşin + 5 Taksit
|3
|İbrahimli
|5581
|5
|5.600,16
|Arsa
Konut E:1.05
|14.000,00
|78.402.240,00
|2.352.067,20
|10.30
|4
|İbrahimli
|5583
|5
|1.234,86
|Arsa
Konut E:1.05
|14.000,00
|17.288.040,00
|518.641,20
|10.45
|%25 Peşin + 3 Taksit
|5
|İbrahimli
|5583
|6
|1.234,86
|Arsa
Konut E:1.05
|14.000,00
|17.288.040,00
|518.641,20
|11.00
|6
|İbrahimli
|5583
|7
|1.234,86
|Arsa
Konut E:1.05
|14.000,00
|17.288.040,00
|518.641,20
|11.15
|7
|İbrahimli
|5583
|8
|1.234,88
|Arsa
Konut E:1.05
|14.000,00
|17.288.320,00
|518.649,60
|11.30
|8
|İbrahimli
|5585
|5
|1.133,55
|Arsa
TİCK E=1.26
|14.000,00
|15.869.700,00
|476.091,00
|11.45
|9
|İbrahimli
|5585
|6
|1.133,55
|Arsa
TİCK E=1.26
|14.000,00
|15.869.700,00
|476.091,00
|13.30
|10
|İbrahimli
|5585
|7
|1.133,54
|Arsa
TİCK E=1.26
|14.000,00
|15.869.560,00
|476.086,80
|13.45
|11
|İbrahimli
|5585
|8
|1.133,54
|Arsa
TİCK E=1.26
|14.000,00
|15.869.560,00
|476.086,80
|14.00
|12
|İbrahimli
|5586
|3
|1.489,10
|Arsa
Konut E=1.05
|14.000,00
|20.847.400,00
|625.422,00
|14.15
|13
|İbrahimli
|5586
|4
|1.489,11
|Arsa
Konut E=1.05
|14.000,00
|20.847.540,00
|625.426,20
|14.30
|14
|İbrahimli
|5654
|7
|1.634,90
|Arsa
Ticaret E=1.00
|16.000,00
|26.158.400,00
|784.752,00
|14.45
|15
|İbrahimli
|6156
|1
|18.954,21
|Arsa
Konut E=1.50
|19.000,00
|360.129.990,00
|10.803.899,70
|15.00
|%25 Peşin + 5 Taksit
|16
|İbrahimli
|6157
|1
|3.200,00
|Arsa
TİCK E=1.80
|19.000,00
|60.800.000,00
|1.824.000,00
|15.15
|17
|İbrahimli
|6157
|2
|4.440,32
|Arsa
TİCK E=1.80
|19.000,00
|84.366.080,00
|2.530.982,40
|15.30
|18
|İbrahimli
|6287
|1
|14.229,16
|Arsa
TİCK E=1.80
|19.000,00
|270.354.040,00
|8.110.621,20
|15.45
|19.03.2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ
|19
|15 Temmuz
|3537
|18
|556,13
|Arsa
A-2
|18.000,00
|10.010.340,00
|300.310,20
|13.30
|%25 Peşin + 3 Taksit
|20
|29 Ekim
|7426
|13
|2.106,68
|Arsa
TİCK E=1.80
|15.000,00
|31.600.200,00
|948.006,00
|13.45
|21
|Aydınlar
|7310
|9
|2.212,92
|Arsa
Sanayi
|15.000,00
|33.193.800,00
|995.814,00
|14.00
|22
|Aydınlar
|7310
|11
|2.081,75
|Arsa
Sanayi
|15.000,00
|31.226.250,00
|936.787,50
|14.15
|23
|Aydınlar
|7310
|12
|2.292,56
|Arsa
Sanayi
|15.000,00
|34.388.400,00
|1.031.652,00
|14.30
|24
|Belkıs
|5850
|7
|3.985,81
|Arsa
Konut E=1.50
|15.000,00
|59.787.150,00
|1.793.614,50
|14.45
|%25 Peşin + 5 Taksit
|25
|Belkıs
|5851
|11
|3.384,73
|Arsa
Konut E=1.50
|15.000,00
|50.770.950,00
|1.523.128,50
|15.30
|26
|Göktürk
|6465
|5
|6.595,18
|Arsa
Konut E=1.55
|9.000,00
|59.356.620,00
|1.780.698,60
|15.45
|27
|Mücahitler
|5162
|5
|2.673,39
|Arsa
A-5 E:1.80
|19.000,00
|50.794.410,00
|1.523.832,30
|16.00
a) Türkiye'de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi veya PTT UETS adresi
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir
B) İstekli tüzel kişi ise;
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi veya PTT UETS adresi
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
*Geçici Teminat için hesap No" Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı "şeklindedir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne; 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- sıra nolu arsalar için 17/03/2025 Pazartesi günü en geç saat:16.30'a kadar, 19-20-21-22-23-24-25-26-27 sıra nolu arsalar için 19/03/2025 Çarşamba günü en geç saat:12.00'e kadar, teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02181914