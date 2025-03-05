Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:00
T.C.
BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/16 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
Yer
|
Ada-Parsel
|
İrtifak/Mülkiyet (m²)
|
Malik Adı-Soyadı
|
2025/16
|
Çetmi/Meydan Mah.
|
172/153
|
74,88 İrtifak/
|
Selahattin Yıldırım
|
2025/17
|
Çetmi/Meydan Mah.
|
172/31
|
226,66 İrtifak
|
Kazım Yıldırım
|
2025/18
|
Çetmi/Meydan Mah.
|
172/32
|
123,48 İrtifak
|
Figen Gökoğlu
|
2025/19
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/312
|
1.542,69 İrtifak
|
Keziban Tekeoğlu
|
2025/20
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/145
|
192,82 İrtifak
|
Hüseyin Duman
|
2025/21
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/129
|
303,03 İrtifak/
|
Şerife Başoğlu
|
2025/22
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/102
|
201,91 İrtifak
|
Gülsüm Bağcı
|
2025/23
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/346
|
719,58 İrtifak
|
Eşref Yılmaz
|
2025/24
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/105
|
700,01 İrtifak/
|
Menekşe Atalay
|
2025/25
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/34
|
865,37 İrtifak
|
Mehmet Gökoğlu
|
2025/26
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/316
|
3.869,37 İrtifak
|
Mevlüt Başoğlu
|
2025/27
|
Adaköy Mah.
|
218/14
|
276,15 İrtifak
|
Durmuş Sarma
|
2025/28
|
Adaköy Mah.
|
268/2
|
186,80 İrtifak
|
Durmuş Ali Ceylan
|
2025/29
|
Adaköy Mah.
|
218/22
|
1.358,12 İrtifak
|
Nevzat Ulu
|
2025/30
|
Adaköy Mah.
|
274/12
|
1.333,17 İrtifak/
|
Musafettin Ulu
|
2025/31
|
Adaköy Mah.
|
274/36
|
112,22 İrtifak/
|
Musa Ulu
|
2025/32
|
Adaköy Mah.
|
274/5
|
348,05 İrtifak
|
Adnan Ünüvar
|
2025/33
|
Adaköy Mah.
|
274/45
|
346,47 İrtifak
|
Nadir Şanal
|
2025/34
|
Adaköy Mah.
|
274/50
|
54,32 İrtifak
|
Fatma Kara
|
2025/35
|
Adaköy Mah.
|
274/1
|
328,34 İrtifak
|
Kazim Özmen
|
2025/36
|
Adaköy Mah.
|
262/10
|
89,02 İrtifak
|
Kevser Kartal
|
2025/37
|
Adaköy Mah.
|
262/7
|
308,10 İrtifak
|
İbrahim Ulu
|
2025/38
|
Adaköy Mah.
|
292/2
|
976,41 İrtifak
|
Fatih Çimen
|
2025/39
|
Adaköy Mah.
|
268/18
|
89,52 İrtifak
|
Yaşar Bozkurt
|
2025/40
|
Adaköy Mah.
|
268/8
|
225,67 İrtifak
|
Özlem Özcanlı
|
2025/41
|
Adaköy Mah.
|
268/5
|
117,56 İrtifak
|
Yusuf Ceylan
|
2025/42
|
Adaköy Mah.
|
170/35
|
270,23 İrtifak/
|
Ünzüle Ceylan
|
2025/43
|
Adaköy Mah.
|
163/41
|
66,78 İrtifak
|
İbrahim Güçlü
|
2025/44
|
Adaköy Mah.
|
163/39
|
78,32 İrtifak
|
Fatma Nur Abaka
|
2025/45
|
Adaköy Mah.
|
183/17
|
27,37 İrtifak/
|
Durdu Şanal
|
2025/46
|
Adaköy Mah.
|
185/22
|
30,60 İrtifak
|
Mevlüt Ulu
|
2025/47
|
Adaköy Mah.
|
185/27
|
32,87 İrtifak
|
Hatice Ulu
|
2025/48
|
Adaköy Mah.
|
185/25
|
76,18 İrtifak
|
Nuran Özmen
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02184169