T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/475 Esas

DAVALILAR : AYŞE SORAN- 50833179770

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında; yukarıda ismi belirtilen dahili davalı adına tebliğat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

" 11/09/2025 günü saat: 11:00'da duruşmaya gelmeniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu " dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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