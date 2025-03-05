T.C. ERZİN

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63646392-2024/979-Ceza Dava Dosyası 28.02.2025

İLAN

Erzin 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 12/11/2024 tarihli 2024/979 Esas2024/1389 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkememizde yapılan basit yargılama inceleme sonunda Basit yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar hükmedilmiştir.

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Erzin 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 12/11/2024 tarihli 2024/979 Esas2024/1389 karar sayılı dava dosyasının sanık Hakan ve Zeynep kızı DAMLA NUR GÜLLÜ'ye Gerekçeli Kararın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dair, evrak üzerinden tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğ suretiyle öğrenilmesinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Mahkeme kalemine tevdi edilecek bir dilekçe ile ya da Mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zapta geçilmek suretiyle veya Mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle Mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere, itiraz edilmesi halinde CMK 252/2 maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı, CMK 252/3 maddesi gereğince önceki hükümle bağlı olmaksızın karar verileceği ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde ve İTİRAZIN SANIK TARAFINDAN YAPILMASI HALİNDE HAKLARINDA CMK 252/3 MADDESİ GEREĞİNCE 1/4 İNDİRİM YAPILMAYACAĞI, süresinde itiraz edilmemesi halinde itirazın CMK 252/6 maddesi gereğince DÖRTYOL Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği, itiraz edilmemesi halinde hükümün kesinleşeceği ihtar olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02184167