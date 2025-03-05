T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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Dosya No : 2024/724 Esas

Karar No : 2024/791 Karar

Sanık Afshın RASOULI hakkında üzerine atılı Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan yapılan yargılama sonunda, mahkememizin 2024/724 Esas, 2024/791 Karar sayılı 23/12/2024 tarihli ilamı ile;

Sanığın üzerine atılı bulunan Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan 6136 S.Y.'nın 13/4, 5237 sayılı TCK'nun 62, 52/1-2 ve 50/3, 5271 sayılı CMK'nın 251/3 maddeleri gereğince 900 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Ancak, Ghasem ve Mehrangiz oğlu, 27/08/1972 doğumlu, E67435209 pasaport numaralı Afshın RASOULI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde karar veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise, mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, itiraz yoluna müracaat edebileceği, itiraz yasa yoluna müracaat edilmez ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24.02.2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02184043