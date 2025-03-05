T.C.

HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2023/331-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 18.10.2024 tarih, 2023/331 esas ve 224/537 karar sayılı ilamı ile sanık Seda Yaylacı hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda Kasten Yaralama suçundan 2.240,00 Türk Lirası Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle (hükümlü veya tutuklu olanların ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vererek) Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02184144