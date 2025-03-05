T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/697 Esas

KARAR NO :2024/657

SANIK:MUHAMMED HASENİ - Ahmet ve Ayşe 'den olma , 2000 Filistin doğumlu

1-Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2024 tarihli kararı ile Sanık Muhammed Haseni'nin üzerine atılı bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 142/2-b Maddesi gereğince suçun işleniş şekli, güdülen amaç, çalınan malın değeri göz önüne alınarak alt sınırdan ceza tayini ile takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın suçunu ikrarı ve mahkemeye karşı saygılı tutumu lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezada 5237 Sayılı TCK'nın 62. Maddesi gereğince takdiren 1/6 Oranında indirim yapılmasına ve sanıkların 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK'nın 53. Maddesinin (1) ve (2.) Fıkraları ile (3.) Fıkrasının (1.) Cümlesinin UYGULANMASINA, karar verilmiştir.

3- Sanık MUHAMMED HASENİ bütün aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

4- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli karar İLANEN TEBLİĞİNE,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.04/03/2025

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