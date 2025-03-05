T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/57 Esas

KARAR NO : 2024/635

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2.h.1 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, TCK 116/1 maddesi gereğince 6 AY HAPİS, TCK 151/1 maddesi gereğince 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Magsat ve Gulbahar oğlu, 17/10/1996 doğumlu, Türkmenistan nüfusuna kayıtlı MYRAT MYRADOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ÜZERİOLAN GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.03.2025

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