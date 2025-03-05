T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:16

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:58

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 20333 Parsel, 5. KAT 184 nolu bölümDosyasında bulunan 31.07.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre; "İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 20333 parsel sayılı, 914,00 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz vasfı" Betonarme Bina ve Arsası" olan, kat mülkiyeti tesisli taşınmazda 6/2000 arsa paylı, 5. Kat, (184) bağımsız bölüm numaralı " Büro " nitelikli taşınmazın tamamının ***** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile banka ipoteği gibi takyidat kayıtlarının mevcut olduğu bildirilmiştir.Söz konusu taşınmazların dosyası içerisindeki tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu " İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 20333 parsel sayılı, 914,00 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz vasfı " Betonarme Bina ve Arsası" olan, kat mülkiyeti tesisli taşınmazda 6/2000 arsa paylı, 5. Kat, (184) bağımsız bölüm numaralı " Büro " nitelikli taşınmaz,2 bodrum kat + zemin kat +5 normal kat + çatı kattan ibaret binada 5. katta yer alan 184 bağımsız bölüm numaralı Büro nitelikli taşınmazdır. Özel Oktan Kız Öğrenci Yurdu olarak isimlendirilmiş binada konumludur.Ana taşınmaz,B.A.K. Tarzda, ikiz nizamda inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Bina giriş kapısı alüminyum doğrama, merdiven zeminleri mermer, bina içi duvarlar plastik boyadır.Keşif günü satışa konu taşınmazın boş halde olduğu binada tadilat çalışmaları olduğu görülmüştür.Satışa konu 184numaralı bağımsız bölüm onaylı mimari projesine göre; banyo + wc,oda mahallerinden ibaret net 25,00 m2 kullanım alanına sahiptir.Pencereler pvc doğrama ve çift camlı, iç kapılar ahşap panel kapı, dış kapı çeliktir. Zeminler laminat parke, duvarlar plastik boyalıdır. Banyoda, küvet, duşa kabin, lavabo, klozet monte edilmiş haldedir. Dairede doğalgaz kombi ve petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır.Adresi : Merkez Mahallesi, Fatih Sokak, No:15Okutan İş Merkezi K:5 D:184 Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 25 m2İmar Durumu :İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 23 pafta, 20333 parsel sayılı yer, 07/12/2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, Yençok:6 kat, hmax:20 m, yapılaşma şartlarında "T1" (Tali İş Merkezi) alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.Kıymeti : 1.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidirİstanbul İl, Avcılar İlçe, CİHANGİR (Pasif) Mahalle/Köy, 22520 Parsel, Zemin 4 B.B.Dosyasında bulunan 31.07.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre;"İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi,Cihangir Mevkii, 22520 parsel sayılı, 214,70 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz vasfı "Altı Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası" olan, 15/200 arsa paylı, Zemin Kat, (4) bağımsız bölüm numaralı "Daire " nitelikli taşınmazın tamamının ***** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile banka ipoteği gibi takyidat kayıtlarının mevcut olduğu bildirilmiştir.Satışa konu "İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi,Cihangir Mevkii, 22520 parsel sayılı, 214,70 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz vasfı "Altı Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası" olan, 15/200 arsa paylı, Zemin Kat, (4) bağımsız bölüm numaralı " Daire " nitelikli taşınmaz,2 bodrum kat + zemin kat +3 normal kat + çatı kattan ibaret binada Zemin katta yer almaktadır. Ana taşınmaz,B.A.K. tarzda, ikiz nizamda inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Bina giriş kapısı çelik,merdiven zeminleri mermer, bina içi duvarlar plastik boyadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Keşif günü satışa konu taşınmazın kapısı çalınmış açan olmadığı için tespit onaylı mimari projesi üzerinden ve dışarıdan yapılmıştır. Satışa konu 4numaralı bağımsız bölüm onaylı mimari projesine göre; hol, oda, salon, mutfak, banyo, wc mahallerinden ibaret brüt 48,00 m2 kullanım alanına sahiptir.Pencereler pvc doğrama ve çift camlı, iç kapılar ahşap panel kapı, dış kapı çeliktir. Dairede doğalgaz kombi ve petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır.Cihangir Mahallesi, Emekçi Sokak,Rıfat Ardıçgil Apartmanı, No:32 , Zemin Kat, D:4 Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 48 m2İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında; satışa konu taşınmazlardan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Cihangir Mahallesi, 27-28 pafta, 22520 parsel sayılı yer, 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 4.00 m., arka bahçe: 4.00 m , yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmakta olduğu,Kıymeti : 1.600.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

28/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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