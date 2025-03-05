Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:00
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T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Konu : Gaiplik İlanı
Sayı : 2023/431 Esas 04.03.2025
Davacı Yusuf GÜZEL tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Süleyman GÜZEL,1997-1998 yıllarında kaybolduğunu, kendisinden haber alınamadığını bahisle kardeşi hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açmış olmakla; TMK.nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Süleyman GÜZEL hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Siirt Sulh Hukuk Mahkemesine bilgi vermeleri ilanen duyurulur. 04.03.2025 GAİP TC KİMLİK NO : 25868634068
ADI SOYADI : SÜLEYMAN GÜZEL
BABA ADI : MUSA
ANA ADI : HİYAL
DOĞUM TARİHİ : 02/01/1959
DOĞUM YERİ : BEYTÜŞŞEBAP
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