T.C.

BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/16 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer

(Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel İrtifak/Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı 2025/16 Çetmi/Meydan Mah. 172/153 74,88 İrtifak/

19,71 Mülkiyet Selahattin Yıldırım 2025/17 Çetmi/Meydan Mah. 172/31 226,66 İrtifak Kazım Yıldırım 2025/18 Çetmi/Meydan Mah. 172/32 123,48 İrtifak Figen Gökoğlu

Muzaffer Açıkgöz

Adnan Açıkgöz

Emek Akkaş

Soner Açıkgöz

Menevşe Unutmaz 2025/19 Çetmi/Selimiye Mah. 229/312 1.542,69 İrtifak Keziban Tekeoğlu 2025/20 Çetmi/Selimiye Mah. 229/145 192,82 İrtifak Hüseyin Duman 2025/21 Çetmi/Selimiye Mah. 229/129 303,03 İrtifak/

10,58 Mülkiyet Şerife Başoğlu 2025/22 Çetmi/Selimiye Mah. 229/102 201,91 İrtifak Gülsüm Bağcı

Samiye Harmancı

İlhan Yılmaz

Ali Şan Yılmaz

Mustafa Yılmaz 2025/23 Çetmi/Selimiye Mah. 229/346 719,58 İrtifak Eşref Yılmaz 2025/24 Çetmi/Selimiye Mah. 229/105 700,01 İrtifak/

8,89 Mülkiyet Menekşe Atalay 2025/25 Çetmi/Selimiye Mah. 229/34 865,37 İrtifak Mehmet Gökoğlu 2025/26 Çetmi/Selimiye Mah. 229/316 3.869,37 İrtifak Mevlüt Başoğlu 2025/27 Adaköy Mah. 218/14

274/41 276,15 İrtifak

338,89 İrtifak Durmuş Sarma

Hasibe Ulu

Raziye Yalçın

Fahrettin Sarma

Nadire Cezim

Ahmet Sarma 2025/28 Adaköy Mah. 268/2

218/13 186,80 İrtifak

233,21 İrtifak/

10,24 Mülkiyet Durmuş Ali Ceylan 2025/29 Adaköy Mah. 218/22

185/23 1.358,12 İrtifak

19,71 İrtifak Nevzat Ulu

Emine Ulu

Nedime Ulu

Nazmiye Kadeh 2025/30 Adaköy Mah. 274/12 1.333,17 İrtifak/

2,47 Mülkiyet Musafettin Ulu 2025/31 Adaköy Mah. 274/36 112,22 İrtifak/

12,95 Mülkiyet Musa Ulu 2025/32 Adaköy Mah. 274/5

268/25 348,05 İrtifak

548,19 İrtifak Adnan Ünüvar

Raşit Ünüvar

Seval Ceylan

Şerife Ulu

Gülsüm Kılıç

Sergül Göksay 2025/33 Adaköy Mah. 274/45 346,47 İrtifak Nadir Şanal 2025/34 Adaköy Mah. 274/50 54,32 İrtifak Fatma Kara 2025/35 Adaköy Mah. 274/1 328,34 İrtifak Kazim Özmen

Zühre Güçlü 2025/36 Adaköy Mah. 262/10 89,02 İrtifak Kevser Kartal 2025/37 Adaköy Mah. 262/7

262/2 308,10 İrtifak

408,59 İrtifak İbrahim Ulu

Sümeyye Akman

Alaattin Ulu

Nazmiye Ulu

Hasibe Çimen

Cevdet Ulu

Adem Ulu 2025/38 Adaköy Mah. 292/2 976,41 İrtifak Fatih Çimen 2025/39 Adaköy Mah. 268/18 89,52 İrtifak Yaşar Bozkurt 2025/40 Adaköy Mah. 268/8 225,67 İrtifak Özlem Özcanlı 2025/41 Adaköy Mah. 268/5 117,56 İrtifak Yusuf Ceylan 2025/42 Adaköy Mah. 170/35 270,23 İrtifak/

13,26 Mülkiyet Ünzüle Ceylan 2025/43 Adaköy Mah. 163/41 66,78 İrtifak İbrahim Güçlü 2025/44 Adaköy Mah. 163/39 78,32 İrtifak Fatma Nur Abaka

Keziban Özmen

Kazım Aykut Özmen 2025/45 Adaköy Mah. 183/17 27,37 İrtifak/

2,90 Mülkiyet Durdu Şanal 2025/46 Adaköy Mah. 185/22 30,60 İrtifak Mevlüt Ulu 2025/47 Adaköy Mah. 185/27 32,87 İrtifak Hatice Ulu

Salih Özmen 2025/48 Adaköy Mah. 185/25 76,18 İrtifak Nuran Özmen

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