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Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:22

T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/16 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No

Yer
(Konya İli Beyşehir İlçesi)

Ada-Parsel

İrtifak/Mülkiyet (m²)

Malik Adı-Soyadı

2025/16

Çetmi/Meydan Mah.

172/153

74,88 İrtifak/
19,71 Mülkiyet

Selahattin Yıldırım

2025/17

Çetmi/Meydan Mah.

172/31

226,66 İrtifak

Kazım Yıldırım

2025/18

Çetmi/Meydan Mah.

172/32

123,48 İrtifak

Figen Gökoğlu
Muzaffer Açıkgöz
Adnan Açıkgöz
Emek Akkaş
Soner Açıkgöz
Menevşe Unutmaz

2025/19

Çetmi/Selimiye Mah.

229/312

1.542,69 İrtifak

Keziban Tekeoğlu

2025/20

Çetmi/Selimiye Mah.

229/145

192,82 İrtifak

Hüseyin Duman

2025/21

Çetmi/Selimiye Mah.

229/129

303,03 İrtifak/
10,58 Mülkiyet

Şerife Başoğlu

2025/22

Çetmi/Selimiye Mah.

229/102

201,91 İrtifak

Gülsüm Bağcı
Samiye Harmancı
İlhan Yılmaz
Ali Şan Yılmaz
Mustafa Yılmaz

2025/23

Çetmi/Selimiye Mah.

229/346

719,58 İrtifak

Eşref Yılmaz

2025/24

Çetmi/Selimiye Mah.

229/105

700,01 İrtifak/
8,89 Mülkiyet

Menekşe Atalay

2025/25

Çetmi/Selimiye Mah.

229/34

865,37 İrtifak

Mehmet Gökoğlu

2025/26

Çetmi/Selimiye Mah.

229/316

3.869,37 İrtifak

Mevlüt Başoğlu

2025/27

Adaköy Mah.

218/14
274/41

276,15 İrtifak
338,89 İrtifak

Durmuş Sarma
Hasibe Ulu
Raziye Yalçın
Fahrettin Sarma
Nadire Cezim
Ahmet Sarma

2025/28

Adaköy Mah.

268/2
218/13

186,80 İrtifak
233,21 İrtifak/
10,24 Mülkiyet

Durmuş Ali Ceylan

2025/29

Adaköy Mah.

218/22
185/23

1.358,12 İrtifak
19,71 İrtifak

Nevzat Ulu
Emine Ulu
Nedime Ulu
Nazmiye Kadeh

2025/30

Adaköy Mah.

274/12

1.333,17 İrtifak/
2,47 Mülkiyet

Musafettin Ulu

2025/31

Adaköy Mah.

274/36

112,22 İrtifak/
12,95 Mülkiyet

Musa Ulu

2025/32

Adaköy Mah.

274/5
268/25

348,05 İrtifak
548,19 İrtifak

Adnan Ünüvar
Raşit Ünüvar
Seval Ceylan
Şerife Ulu
Gülsüm Kılıç
Sergül Göksay

2025/33

Adaköy Mah.

274/45

346,47 İrtifak

Nadir Şanal

2025/34

Adaköy Mah.

274/50

54,32 İrtifak

Fatma Kara

2025/35

Adaköy Mah.

274/1

328,34 İrtifak

Kazim Özmen
Zühre Güçlü

2025/36

Adaköy Mah.

262/10

89,02 İrtifak

Kevser Kartal

2025/37

Adaköy Mah.

262/7
262/2

308,10 İrtifak
408,59 İrtifak

İbrahim Ulu
Sümeyye Akman
Alaattin Ulu
Nazmiye Ulu
Hasibe Çimen
Cevdet Ulu
Adem Ulu

2025/38

Adaköy Mah.

292/2

976,41 İrtifak

Fatih Çimen

2025/39

Adaköy Mah.

268/18

89,52 İrtifak

Yaşar Bozkurt

2025/40

Adaköy Mah.

268/8

225,67 İrtifak

Özlem Özcanlı

2025/41

Adaköy Mah.

268/5

117,56 İrtifak

Yusuf Ceylan

2025/42

Adaköy Mah.

170/35

270,23 İrtifak/
13,26 Mülkiyet

Ünzüle Ceylan

2025/43

Adaköy Mah.

163/41

66,78 İrtifak

İbrahim Güçlü

2025/44

Adaköy Mah.

163/39

78,32 İrtifak

Fatma Nur Abaka
Keziban Özmen
Kazım Aykut Özmen

2025/45

Adaköy Mah.

183/17

27,37 İrtifak/
2,90 Mülkiyet

Durdu Şanal

2025/46

Adaköy Mah.

185/22

30,60 İrtifak

Mevlüt Ulu

2025/47

Adaköy Mah.

185/27

32,87 İrtifak

Hatice Ulu
Salih Özmen

2025/48

Adaköy Mah.

185/25

76,18 İrtifak

Nuran Özmen

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T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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