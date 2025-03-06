T.C.

ÇİNE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 12:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, KARANFİLLER Mahalle, Arzular Kuyusu Mevkii, 131 Ada, 98 Parsel, Taşınmaz parsel Zeytinlik vasfında olup, Killi-Tınlı toprak yapısında, toprak verimliliği orta düzeyde, ortalama % 25-35 eğimli, toprak profil derinliği 20-40 cm olup, 6.435,18 m² yüzölçümlüdür. Taşınmaz tapu kayıtlarında Zeytinlik olarak belirtilmiş olup, halihazırda üzerinde kapama şeklinde mahsuldar ve kısmen bakımlı 60-70 yaş aralığında zeytin ağaçları ile yer yer pırnal meşeleri bulunmaktadır. Kuru tarım arazisi olan parselin kuzey yönünde dere, içerisinden fiili kullanılan yol geçmektedir. Diğer yönleri benzer tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarla çevrilidir. Karanfiller mahallesi yerleşim alanına yaklaşık 2800 m mesafededir. Etrafı çevrili olmayan parsel üzerinde yapılaşma bulunmamaktadır.Adresi : Karanfiller Mahallesi Çine / AYDINYüzölçümü : 6.435,18 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.158.332,40 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcutturÖzellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, KARANFİLLER Mahalle, Kocamenengeç Mevkii, 131 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz parsel Tarla vasfında olup, Killi-Tınlı toprak yapısında, toprak verimliliği orta düzeyde, ortalama % 25-35 eğimli, toprak profil derinliği 20-40 cm olup, 107.163,30 m² yüzölçümlüdür. Taşınmaz tapu kayıtlarında Tarla olarak belirtilmiş olup, halihazırda üzerinde ağırlıklı olarak menengiç, pırnal ve meşe ağaçları ile dağınık vaziyette mahsuldar zeytin ağaçları ile delice zeytin ağaçları bulunmaktadır. Kuru tarım arazisi olan parsel kadastral yola cepheli olup, tüm yönleri benzer tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarla çevrilidir. Karanfiller mahallesi yerleşim alanına yaklaşık 1700 m mesafededir. Kısmen tel çit ile çevrili olan parsel üzerinde yapılaşma bulunmamaktadır.Adresi : Karanfiller Mahallesi Çine / AYDINYüzölçümü : 107.163,3 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 10.716.330,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02184941