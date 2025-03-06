T.C. KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/148 Esas Davacı Nazim KOÇ tarafından davalılar Maliye Hazinesi ve Kalkanlı Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açılan tapusuz taşınmaz tescili davası nedeniyle,Dava konusu Bingöl İli Yayladere İlçesi Kalkanlı Köyü Çay Mevki 154 Ada 17 nolu parselin eksik ölçümlerin tamamlanması TMK 713. Maddesi gereğince talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/148 E. sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı lehine karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur. 17/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02185267