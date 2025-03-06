İ L A N

T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/6 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa RECEP ÇETİN AKMEHMET'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Rize ili, Merkez ilçesi, Gülbahar Mah/Köyü, Cilt No:17, Hane No:23, BSN:36'da nüfusa kayıtlı, İsmet ve Güngör'den olma, 19/01/1960 Rize doğumlu, 14990798298TC kimlik numaralı Recep Çetin AKMEHMET'in 18/12/2023 tarihinde vefat ettiğinden, terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddeleri gereğince 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri ile birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçirmiş sayılacakları,alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur.

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