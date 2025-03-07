Giriş Tarihi: 07.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 10:16
T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/84 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/84 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/02/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 169 Parsel
Yüzölçümü : 480 m2
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 501 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 20.000 m2
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 505 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 46.700 m2
Kıymeti : 2.802.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 12:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 12:01
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 507 Parsel
Yüzölçümü : 10.400 m2
Kıymeti : 624.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 2337 Parsel
Yüzölçümü : 49.900 m2
Kıymeti : 2.495.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:30
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 700 Parsel
Yüzölçümü : 20.000 m2
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:01
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 527 Parsel
Yüzölçümü : 16.000 m2
Kıymeti : 960.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 11:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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