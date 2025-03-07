T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/84 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/84 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/02/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 169 Parsel

Yüzölçümü : 480 m2

Kıymeti : 480.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 501 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 20.000 m2

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 505 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 46.700 m2

Kıymeti : 2.802.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 507 Parsel

Yüzölçümü : 10.400 m2

Kıymeti : 624.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 2337 Parsel

Yüzölçümü : 49.900 m2

Kıymeti : 2.495.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 700 Parsel

Yüzölçümü : 20.000 m2

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 10:01

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 527 Parsel

Yüzölçümü : 16.000 m2

Kıymeti : 960.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02184567