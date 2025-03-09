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T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/823 Esas

Davacı HASAN HÜSEYİN ERGAL tarafından Davalı IOULİA ERGAL aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İe Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle yapılan yargılama sonucunda 06/02/2025 tarihli kararla;

"1-Davanın KABULÜ ile,

KONYA İli, MERAM İlçesi, DERE Mah./Köyü, Cilt:23, Hane:209, BSN 23'de nüfusa kayıtlı, AH**T veHA***E oğlu, 01/01/1968 doğumlu, 44*******70 TC kimlik numaralı davacı HASAN HÜSEYİN ERGAL ile evli aynı yer 37 BSN'de nüfusa kayıtlı,GE*****Y veTA***A kızı, 13/06/1979 doğumlu, 37*******94 TC kimlik numaralı davalı IOULİA ERGAL'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 615,40 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harçtan mahsubuna, BAKİYE187,80 TL HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan başvurma harcı 427,60 TL, peşin harç 427,60 TL, tebligat giderleri toplamı 940,00 TL ile ilanen tebligat giderleri toplamı 43.848,00 TL olmak üzere toplam 45.643,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4-Kararın kesinleşmesine müteakip karardan yeteri kadar suretin gereği için ilçe nüfus müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

5-Kararın kesinleşmesine müteakip dosyada kalan gider ve delil avanslarının taraflara iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.

7201 Sayılı T.K. 28. Mad. gereğince karar Davalı IOULİA ERGAL'a İLANEN tebliğ olunur.

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