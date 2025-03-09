Giriş Tarihi: 10.03.2025 00:00
T.C.MERSİN 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/166 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
İLAN
Davacı tarafça verilen dava dilekçesinde 26734333382 T.C. kimlik numaralı CİHAT KORKMAZ'dan 2016 yılından bu yana haber alınamadığı belirtilerek Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Cihat Korkmaz'ı tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Cihat Korkmaz'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 18.02.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02186482