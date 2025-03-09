T.C.MERSİN 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/166 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

İLAN

Davacı tarafça verilen dava dilekçesinde 26734333382 T.C. kimlik numaralı CİHAT KORKMAZ'dan 2016 yılından bu yana haber alınamadığı belirtilerek Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Cihat Korkmaz'ı tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Cihat Korkmaz'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 18.02.2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02186482