T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/195 Esas

DAVALI : HACER KAYA Nürnberg/Almanya Federal Cumhuriyeti

Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza çıkartılan tebligatların tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi ek raporunda özetle; davalının müşteri sıfatı ile imzaladığı 18.08.2015 tarihli Tüketici Kredisi Sözleşmesi gereği, temlik veren bankanın, davalıya 7805399 numaralı 36 ay vadeli 40.000.00 TL tutarında tüketici kredisi kullandırıldığı, davacının 14.02.2017 takip tarihi itibariyle, 10.242.64 TL asıl alacak, 806.84 TL işlemiş faiz, 3.964.65 TL vadelerinde ödenmeyen taksitler faiz ve fer'ileri olmak üzere toplam 15.054.47 TL alacaklı olduğu, davacının 14.02.2017 takip tarihi itibariyle, 34.165.12 TL toplam alacak taleplerinin yerinde olmadığı, borç tamamen ödeninceye kadar takip tarihinden itibaren 10.242.64 TL matrah üzerinden %17.55 oranında faiz ve bu faiz üzerinden %5 BSMV talep edilebileceğine dair görüş bildirmiştir.

Bu nedenle bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ile iş bu ilanın gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 25/11/2024

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