T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/102 Esas

KARAR NO : 2025/45

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Fatma oğlu, 11/01/2002 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖMER ABDULKADİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ALTI GAZETELERİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.03.2025

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