T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/403-405-407-409-411-413-415-417-419-421 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2024/403 Esas sayılı dosyasından malik Hasan Basri Yıldırım aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 147 ada 53 parsel sayılı taşınmazın 5,59 m²lik kısmında,

2)2024/405 Esas sayılı dosyasından malik Cafer Yıldırım, Haydar Yıldırım ve Zeliha Tanrısever aleyhine Ordu ili,MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 147 ada 60 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m² ve 291,27 m²lik kısmında,

3)2024/407 Esas sayılı dosyasında malik Gökhan Yıldırım, Ayşe Cingiz, Hakan Yıldırım, Menekşe Şahin, Münevver Düzgün, Nurcan Yıldırım, Soner Yıldırım ve Yurdanur Aşçı aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 149 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 77,24 m²lik kısmında,

4)2024/409 Esas sayılı dosyasından malik Aygün Yıldırım, Ayşe Cingiz, Cafer Yıldırım, Gökhan Yıldırım, Hakan Yıldırım, Haydar Yıldırım, Kamil Güney, Menekşe Şahin, Münevver Düzgün, Nurcan Yıldırım, Osman Yıldırım, Özlem Karaman, Soner Yıldırım, Tamer Güney, Yurdanur Aşçı ve Zeliha Tanrısever aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 149 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 47,27 m²lik kısmında,

5)2024/411 Esas sayılı dosyasından malik Çetin İncedere, Hasan İncedere ve Sevgi Şahin aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Beyağaç mahallesi, 134 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 26,52 m² ve 1380,44 m²lik kısmında,

6)2024/413 Esas sayılı dosyasından malik Halit Baş aleyhine Ordu ili,MESUDİYE ilçesi, Beyağaç mahallesi, 134 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 621,17 m²lik kısmında,

7)2024/415 Esas sayılı dosyasından malik Mustafa Okutan aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Beyağaç mahallesi, 139 ada 62 parsel sayılı taşınmazın 956,18 m²lik kısmında,

8)2024/417 Esas sayılı dosyasından malik Memet Bölükbaş aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Beyağaç mahallesi, 139 ada 65 parsel sayılı taşınmazın 697,96 m²lik kısmında,

9)2024/419 Esas sayılı dosyasından malik Sadık Akyürek, Işın Ergün, Cem Akyürek, Mecnune Akyürek, Mustafa Akyürek, Cemil Akyürek, Rabia Gür soy ve Muradiye Kaya aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Beyağaç mahallesi, 139 ada 71 parsel sayılı taşınmazın 19,82 m² ve 596,79 m²lik kısmında,

10)2024/421 Esas sayılı dosyasından malik Şahsenem Akalın aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Beyağaç mahallesi, 144 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 21,90 m² ve 108,28 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.13/02/2025

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