KENT KONUT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. İHALE İLANI

İhaleyi Yapan İdare: Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. a) Adresi: Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:3 İzmit/KOCAELİ

b) Telefon No: 0 (262) 331 07 03 - 0 (262) 324 50 00

c) web/e-mail: www.kentkonut.com.tr/info@kentkonut.com.tr İhalenin Konusu: Kocaeli İli sınırları içerisinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen iş yerlerinin, Kent Konut İnşaat San. ve Tic A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü (Artırma)" ile ihalesi yapılarak işletilmesinin kiraya verilmesi. İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü (Artırma)". İhalenin Tarih ve Saati, Yeri: Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde; Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:3 İzmit/KOCAELİ Diğer Bilgiler: İş yerinin, "adresi, cinsi, kullanım alanı, kiralama süresi, aylık ve toplam tahmin edilen kira bedelleri, geçici teminat bedeli, iştirak teminat bedeli, ihale şartnamesi satış bedeli, ihale teklif zarflarının son teslim tarih ve saati, ihalenin tarih ve saati" hususlarındaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir. İhale Şartnamesinin Bedelsiz Olarak Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Kent Konut İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü (Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve Hakediş) Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd.No:3 İzmit/KOCAELİ İŞ YERİNE VE İHALEYE AİT BİLGİLER S/N İş Yerinin Adresi İş Yerinin

Cinsi İş Yerinin

Kullanım Alanı İş Yerinin Kiralama Süresi İş Yerinin Tahmin Edilen Aylık Kira Bedeli İş Yerinin Tahmin Edilen (Muhammen)

Toplam Kira Bedeli İş Yerinin Geçici Teminat Bedeli İş Yerinin İştirak

Teminat Bedeli İş Yerinin

İhale Şartnamesi Satış Bedeli İhale Teklif Zarflarının Son Teslim Tarih ve Saati İhalenin Tarih ve Saati 1 Körfez Mah. Ş. Rafet Karacan Bulv. No:36 İzmit/ Kocaeli Milli İrade Meydanı 1 nolu Çay Bahçesi /Kafeterya tek katlı işyeri Kapalı Alan: 330 m²

Açık Alan: 250 m² 120 Ay 180.000,00 TL

+ K.D.V.

21.600.000,00 TL + K.D.V.

648.000,00 TL Oran

(% 3) 5.000.000,00 TL

20.000,00 TL

(KDV Dahil) 26/03/2025 Tarihine ve Saat 10:00'a kadar 26/03/2025 Tarihinde ve

Saat 10:00'da 2 Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:119/2 İzmit/ Kocaeli Milli İrade Meydanı 5 nolu Çay Bahçesi /Kafeterya tek katlı işyeri Kapalı Alan: 333 m²

Açık Alan: İşyeri çevresindeki 2metrelik alan içine masa sandalye koyabilir. Arazinin durumuna göre bu alanı kullanamaması durumunda idarenin uygun göreceği alanda bu alan kadar yeri kullanabilir. 120 Ay

185.000,00 TL

+ K.D.V.



22.200.000,00 TL + K.D.V.



666.000,00 TL Oran

(% 3)

5.000.000,00 TL



20.000,00 TL

(KDV Dahil) 26/03/2025 Tarihine ve Saat 14:00'a kadar 26/03/2025 Tarihinde ve

Saat 14:00'da 7) İhaleye Katılabilme Şartları ile İstenilen Teminat ve Belgeler:

1) Gerçek Kişilerden: a. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge. b. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kocaeli Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge. c. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye borcu olmadığına ilişkin belge. d. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge. e. Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz iştirak teminat mektubu veya iştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge f. Noter onaylı imza beyannamesi. g. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi. h. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan gerçek kişilerin her birine ait olmak üzere; b),c), f), g), i), j), k),l) m),n), q), fıkralarında belirtilen belgeler.) i. Vergi levhası fotokopisi. j. İkametgâh belgesi. (Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.) k. Nüfus kayıt örneği belgesi. l. Adli sicil belgesi. m. Nüfus cüzdanı fotokopisi. n. İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, ( Oda sicil kayıt ve faaliyet belgeleri.) o. Bu şartname ekinde yer alan" forma uygun teklif mektubu. p. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır) q. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun adres beyanı

2) Tüzel Kişilerden: a. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge. b. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kocaeli Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge. c. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye borcu olmadığına dair belge. d. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge. e. Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz iştirak teminat mektubu veya iştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge f. Noter onaylı imza sirküsü. g. Vekâleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekâletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi. h. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan tüzel kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k), l), m), n),o),r) fıkralarında belirtilen belgeler. i. Vergi levhası fotokopisi. j. İkametgâh belgesi. (Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur. Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) k. Nüfus kayıt örneği belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) l. Adli sicil belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) m. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkilerinin olmalıdır.) n. Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde olmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri) o. İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya p. eslek Odası belgesi ( Oda sicil kayıt ve faaliyet belgeleri.) p. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu. q. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır) r. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun adres beyanı 8) Diğer Hususlar: a. İhale teklif zarfları yukarıda belirtilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye verilir. b. Posta ile gönderilecek ihale teklif zarflarının da yukarıda belirtilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. c. İsteklilerin veya vekillerinin ihalede hazır bulunmaları artırma turlarına katılım için zorunludur. d. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 inci maddesi gereğince ilan olunur.