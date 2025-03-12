KENT KONUT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. İHALE İLANI



1) Gerçek Kişilerden: a. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge. b. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kocaeli Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge. c. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye borcu olmadığına ilişkin belge. d. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge. e. Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz iştirak teminat mektubu veya iştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge f. Noter onaylı imza beyannamesi. g. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi. h. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan gerçek kişilerin her birine ait olmak üzere; b),c), f), g), i), j), k),l) m),n), q), fıkralarında belirtilen belgeler.) i. Vergi levhası fotokopisi. j. İkametgâh belgesi. (Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.) k. Nüfus kayıt örneği belgesi. l. Adli sicil belgesi. m. Nüfus cüzdanı fotokopisi. n. İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, ( Oda sicil kayıt ve faaliyet belgeleri.) o. Bu şartname ekinde yer alan" forma uygun teklif mektubu. p. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır) q. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun adres beyanı



2) Tüzel Kişilerden: a. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge. b. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kocaeli Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge. c. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye borcu olmadığına dair belge. d. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge. e. Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz iştirak teminat mektubu veya iştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge f. Noter onaylı imza sirküsü. g. Vekâleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekâletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi. h. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan tüzel kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k), l), m), n),o),r) fıkralarında belirtilen belgeler. i. Vergi levhası fotokopisi. j. İkametgâh belgesi. (Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur. Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) k. Nüfus kayıt örneği belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) l. Adli sicil belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) m. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkilerinin olmalıdır.) n. Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde olmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri) o. İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya p. eslek Odası belgesi ( Oda sicil kayıt ve faaliyet belgeleri.) p. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu. q. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır) r. Bu şartname ekinde yer alan forma uygun adres beyanı