Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 10:02

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 11:05

Ayrıntılı bilgilereadresi üzerindenile erişim sağlanabilir.1 Nolu Taşınmaz : Rize Merkez Kasarcılar Mah. 451 Ada, 1 Parsel, Ulaşım problemi bulunmamaktadır.Parsel üzerinde zemin + 1 normal kattan oluşan yığma inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Oldukça bakımsız ve kullanılmadığı anlaşılmıştır.Bina değeri:351.134,00. TLYüzölçümü : 4.484,15 m2Kıymeti : 4.014.945,50 TL KDV Oranı : %102 Nolu Taşınmaz : Rize Merkez Kasarcılar Mah. 450 Ada, 4 Parsel, Yaklaşık 950 m²'si çay bahçesidir. Kısmı bodrum+zemin+2 normal kattan oluşan betonarme inşaat tarzında yapı vardır.Bodrum kat depo diğer katlar konut, zemin kat inşaat halinde diğer katlar kullanılmaktadır. Bina değeri: 2.464.969,50 TL Yüzölçümü : 1.084,01 m2Kıymeti : 3.344.410,50 TL KDV Oranı : %10

06/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02187662