T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
2024/32 SATIŞ
İ L A N
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ
ile erişim sağlanabilir.
1 Nolu Taşınmaz : Rize Merkez Kasarcılar Mah. 451 Ada, 1 Parsel, Ulaşım problemi bulunmamaktadır.Parsel üzerinde zemin + 1 normal kattan oluşan yığma inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Oldukça bakımsız ve kullanılmadığı anlaşılmıştır.Bina değeri:351.134,00. TL
Yüzölçümü : 4.484,15 m2Kıymeti : 4.014.945,50 TL KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 10:02
2 Nolu Taşınmaz : Rize Merkez Kasarcılar Mah. 450 Ada, 4 Parsel, Yaklaşık 950 m²'si çay bahçesidir. Kısmı bodrum+zemin+2 normal kattan oluşan betonarme inşaat tarzında yapı vardır.Bodrum kat depo diğer katlar konut, zemin kat inşaat halinde diğer katlar kullanılmaktadır. Bina değeri: 2.464.969,50 TL Yüzölçümü : 1.084,01 m2Kıymeti : 3.344.410,50 TL KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 11:05
06/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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