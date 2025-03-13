Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:00
İ L A N
T.C.İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/813 Esas
AYDEMİR GÜLER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen MEHMET AYDIN GÜLER ' ın gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin günü saat mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 21/08/2024
GAİPADI SOYADI : MEHMET AYDIN GÜLER
BABA ADI : TAYYAR
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 10/08/1965
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
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