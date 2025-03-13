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T.C.İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/813 Esas

AYDEMİR GÜLER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen MEHMET AYDIN GÜLER ' ın gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin günü saat mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 21/08/2024

GAİPADI SOYADI : MEHMET AYDIN GÜLER

BABA ADI : TAYYAR

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 10/08/1965

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

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