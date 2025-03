T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İhale 27.03.2025 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. İhale suretiyle kiralanması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 26.03.2025 tarih ve saat 16.00'ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13.katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü'nden ihale şartnamesi ve eklerini 1.000,00-TL +KDV karşılığı temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13. katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü'nden görülebilir.

İstekliler, Şartnamede belirtilen yazılı ''İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları''sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale ilan yayın tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 900.000.000,00TL bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.

Benzer işler kapsamında Kamu Kurum veya Belediyelerden kiralama işi yaptığına dair onaylı kira sözleşmesi veya iş tamamlama belgesi.

İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN'ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN'ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE M² 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 ANKARA İLİ MUHTELİF İLÇELERDE BULUNAN DOLMUŞ DURAKLARI (17 ADET) DOLMUŞ DURAKLARI 10 YIL TOPLAM:451 M² ₺240.000,00 ₺7.200,00 14.00 2 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ MEVLANA BULVARI SAMANYOLU REKREASYON ALANI NO:455 TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM:998 M²

(498 M² AÇIK VE 500 M² KAPALI) ₺300.000,00 ₺9.000,00 14.01 3 ÇANKAYA İLÇESİ ÇANKAYA MAHALLESİ SEĞMENLER PARKI İÇİ ADRESİNDE BULUNAN 1 VE 2 NOLU (AMFİ TİYATRO İÇİ) 2 ADET WC W.C. 10 YIL TOPLAM:71 M² ₺84.000,00 ₺2.520,00 14.02 4 YENİMAHALLE İLÇESİ KARDELEN MAHALLESİ 1904.CADDE İLE KILIÇASLAN CADDESİ KESİŞİMİ 15322 ADA 1 PARSEL YANI ADRESİNDE BULUNAN DÜKKAN (KAFETERYA) DÜKKAN (KAFETERYA) 10 YIL TOPLAM:86,5 M²

(31,5 M² AÇIK VE 55 M² KAPALI) ₺240.000,00 ₺7.200,00 14.03 5 ETİMESGUT İLÇESİ ERLER MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI ÜZERİ 130281 ADA 13 PARSEL ÖNÜ ADRESİNDE BULUNAN TİCARETHANE TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM:3.000 M²

(2.000 M² AÇIK VE 1.000 M² KAPALI) ₺600.000,00 ₺18.000,00 14.04 6 KAHRAMANKAZAN SARAY(İ) MAHALLESİ DAĞYAKA CADDESİ ÜZERİ 3394/1 PARSEL ÖNÜ DEPOLAMA ALANI YERİ DEPOLAMA ALANI 10 YIL TOPLAM:13.700,00 M²

(13.240,00 M² AÇIK VE 460 M² KAPALI) ₺516.000,00 ₺15.480,00 14.05 7 KAHRAMANKAZAN DAĞYAKA(TEŞREK) MAHALLESİ DAĞYAKA CADDESİ ÜZERİ 147/1 PARSEL YANI DAĞYAKA CADDESİ ÜZERİ DEPOLAMA ALANI YERİ DEPOLAMA ALANI 10 YIL 11.000,00 M² AÇIK ₺366.000,00 ₺10.980,00 14.06 8 BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1308/5 PARSEL YANI ANKARA PARKI İÇİ İŞLETMELER TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM:3.196,75 M²

(2.531 M² AÇIK VE 665,75 M² KAPALI) ₺360.000,00 ₺10.800,00 14.07 9 YENİMAHALLE İLÇESİ VARLIK MAHALLESİ 63805 ADA 4 PARSEL YANI HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ ZEYNEPÇİK PARKI İÇİ 3 ADET TENİS KORTU YERİ,KAFETERYA YERİ,RESTORAN YERİ,TİCARETHANE YERİ VE MÜŞTEMİLAT YERİ TENİS KORTU,KAFETERYA,RESTORAN,TİCARETHANE VE MÜŞTEMİLAT YERİ 10 YIL TOPLAM 5.000 M² (3.750 M² AÇIK VE 1.250 M² KAPALI ALAN) ₺1.920.000,00 ₺57.600,00 14.08 10 ALTINDAĞ İLÇESİ DEMİRFIRKA (KALE) MAHALLESİ GÖZCÜ SOKAK 482 ADA 4 PARSEL ÖNÜNDE BULUNAN DÜKKANLAR DÜKKAN 10 YIL TOPLAM:254 M² (148 M² AÇIK VE 106 M² KAPALI) ₺600.000,00 ₺18.000,00 14.09 11 ÇANKAYA İLÇESİ İLKADIM MAHALLESİ DİKMEN VADİSİ 3.ETAP (VADİ KAFE) 28436 ADA 6 PARSEL KAFETERYA KAFETERYA 10 YIL TOPLAM: 414 M² (142 M² AÇIK 272 M² KAPALI) ₺204.000,00 ₺6.120,00 14.10 12 ÇANKAYA İLÇESİ MALTEPE MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI ÜZERİ MALTEPE ŞELALESİ ÖNÜ 5583 ADA 36 PARSELDE BULUNAN 2 ADET KAFETERYA, 2 ADET W.C., AÇIK ALAN KAFETERYA, W.C., AÇIK ALAN 10 YIL TOPLAM:900 M²

(496 M² AÇIK VE 404 M² KAPALI) ₺1.320.000,00 ₺39.600,00 14.11 13 ÇANKAYA İLÇESİ YILDIZEVLER MAHALLESİ RABİNDRANATH TAGORE CADDESİ İLE 714.SOKAK KESİŞİMİ BARIŞ MANÇO PARKI İÇİ NO:3/1 KAFETERYA KAFETERYA 10 YIL TOPLAM:570 M²

(203 M² AÇIK VE 367 M² KAPALI) ₺720.000,00 ₺21.600,00 14.12 14 ÇANKAYA İLÇESİ ÇANKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI KUĞULU PARK İÇİ NO:241/A ADRESİNDE BULUNAN KAFETERYA (LOKANTA) KULLANIMLI TAŞINMAZ KAFETERYA (LOKANTA) 10 YIL TOPLAM:903,00 M²

(37,00 M² AÇIK VE 866,00 M² KAPALI) ₺2.160.000,00 ₺64.800,00 14.13 15 ALTINDAĞ İLÇESİ ÖZTÜRK MAHALLESİ (HACIBAYRAM MAHALLESİ) HACIBAYRAM BELEDİYE ÇARŞISI B BLOK NO:41 DÜKKAN 10 YIL TOPLAM:675,00 M²

(120,00 M² AÇIK VE 555,00 M² GİRİŞ KAT ALANI) ₺1.200.000,00 ₺36.000,00 14.14 16 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI ULUS İŞHANI B BLOK 1.KATTA BULUNAN 4 ADET DÜKKAN DÜKKAN 10 YIL TOPLAM:68,00 M² ₺94.800,00 ₺2.844,00 14.15 17 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI ULUS İŞHANI E BLOK NO:1/K DÜKKAN 10 YIL 641 M² KAPALI ₺1.740.000,00 ₺52.200,00 14.16 18 ALTINDAĞ İLÇESİ DENİZ MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI ÜZERİ ALTINPARK REKREASYON ALANI 24674 ADA 2 PARSEL İÇİNDE BULUNAN AÇIK ALAN AÇIK ALAN 18 AY TOPLAM: 662 M² AÇIK ₺240.000,00 ₺7.200,00 14.17 19 YENİMAHALLE İLÇESİ VARLIK MAHALLESİ 63805 ADA 1 PARSEL YANI HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ ZEYNEPÇİK PARKI İÇİ NI:7/3 ÖNÜ-YANI KAFETERYA VE RESTORAN ALAN YERİ KAFETERYA VE RESTORAN YERİ 2 YIL TOPLAM 1.219 M² (338 M² AÇIK VE 881 M² KAPALI ALAN) ₺720.000,00 ₺21.600,00 14.18 20 ÇANKAYA İLÇESİ SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ 28381 ADA 6 PARSELİN DOĞUSU,2176.CADDE ÜZERİNDE BULUNAN OTO YIKAMA YERİ,BEKLEME SALONU,İDARİ OFİS VE AÇIK ALAN OTO YIKAMA YERİ,BEKLEME SALONU,İDARİ OFİS VE AÇIK ALAN 3 YIL TOPLAM:2.000 M²

(1.900 M² AÇIK OTO YIKAMA YERİ, AÇIK ALAN VE 100 M² KAPALI BEKLEME SALONU,İDARİ OFİS ALANI) ₺432.000,00 ₺12.960,00 14.19 21 ALTINDAĞ İLÇESİ DEMİRFIRKA (KALE) MAHALLESİ ATPAZARI MEYDANI İÇERİSİ NO:4 İŞYERİ 3 YIL 21 M² KAPALI ₺96.000,00 ₺2.880,00 14.20 22 ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ ANGORA BULVARI 28346 ADA 7 PARSEL YANI ULUĞBEY TIP MERKEZİ BAHÇESİ ADRESİNDE BULUNAN KAFETERYA KAFETERYA 3 YIL TOPLAM:56 M² ₺84.000,00 ₺2.520,00 14.21 23 ALTINDAĞ İLÇESİ ZİRAAT MAHALLESİ ETLİK CADDESİ DIŞKAPI KÖPRÜ ALTI (ESKİ BAŞKENT MARKET YERİ) ADRESİNDE BULUNAN TİCARETHANE TİCARETHANE 3 YIL TOPLAM:320 M² KAPALI ₺74.400,00 ₺2.232,00 14.22 24 YENİMAHALLE İLÇESİ ORMAN ÇİFTLİĞİ MAHALLESİ 13770/12 PARSEL TOPTANCI HAL SOSYAL TESİSLER NO:203/D ADRESİNDE BULUNAN ÇAY OCAĞI (KAHVEHANE) ÇAY OCAĞI (KAHVEHANE) 3 YIL 155 M² KAPALI ₺120.000,00 ₺3.600,00 14.23 25 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ 5865 ADA 4 PARSEL ANAFARTALAR MERKEZ BELEDİYE ÇARŞISI NO:D/131 TİCARETHANE 3 YIL 5 M² KAPALI ₺162.000,00 ₺4.860,00 14.24 26 ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ GÜLBABA CADDESİ ÜZERİ (ESKİ AHİLER SOKAK) NO:10 ADRESİNDE BULUNAN 7 ADET DÜKKAN DÜKKAN 3 YIL TOPLAM: 1.129,5 M² (285 M² AÇIK VE 844,5 M² KAPALI) ₺840.000,00 ₺25.200,00 14.25 27 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI ULUS İŞHANI B BLOK 1.KATTA BULUNAN 3 ADET DÜKKAN OFİS-DÜKKAN 3 YIL 51 M² KAPALI ₺69.600,00 ₺2.088,00 14.26 28 ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET W.C. W.C. 3 YIL 198 M² KAPALI ₺138.000,00 ₺4.140,00 14.27

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 89 FAX : 0 312 507 26 11

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların ayrı ayrı kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.4) İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (27/03/2025) saat 12:00'ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:1- T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgah adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)2- Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)3- İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.5- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.6- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.7- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)8- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri2-Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)3- İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.5- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.6- Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İmza7- Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.8- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.9- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)10- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )11- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.12- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.6.3. Ortak Girişim Olması halinde;1- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.2- Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.3- Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.4- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.8) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.9) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.10) 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.11) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz "tamam" olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.12) İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri,ilan bedeli, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİAnkara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

