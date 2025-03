T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1243 Esas

KARAR NO : 2024/435 Karar

Yoklama Kaçağı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık Selahattin ve Nilüfer oğlu, 29/07/1999 Ümraniye doğumlu, BORA GEZER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayınlanmasından (15) on beş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur.11/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02190264