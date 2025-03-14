T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1678 Esas

KARAR NO : 2024/1360 Karar

Hizmete İlişkin Emirleri Yerine Getirmemek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık Mahmut ve Melahat oğlu, 27/02/1994 Antakya doğumlu, MUHSİN GÜZEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur. 11/03/2025

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