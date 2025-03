T.C. İstanbul Anadolu 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/188 Esas

DAVALILAR : 1- MUSTAFA GÜNAYDIN Küçükyalı Merkez Mah. Ümit Sk. Aydınalp Apt. Blok No 16 İç Kapı No 4 Maltepe/ İSTANBUL

2- ŞEYDA MUTLU Beylerbeyi Mahallesi Yalıboyu Caddesi Ali Ertan Sokak No: 4 Üsküdar/ İSTANBUL

Davacı Şevket Aydınalp tarafından davalılar Mustafa Günaydın ile Şeyda Mutlu aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) istemli davasında verilen ara karar gereğince;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, yapılan mernis araştırmasında adresinizin boş gözüktüğü, yapılan adres araştırmalarından da bir sonuca ulaşılamadığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, davacı tarafından davalılar aleyhine açılan dava konusu İstanbul İli Maltepe İlçesi Küçükyalı Merkez Mahallesi Ümit Sokak Aydınalp Apartmanı No: 16 Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız bölüme ait tasarrufun iptali davasıdır.

Ön inceleme duruşma günü 06/05/2025 günü saat 10:20'dir.

-Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşma öncesi sulh hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/02/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02190155