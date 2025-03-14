T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

T.C.ŞİLEİCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 11:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:27

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Taşınmaz İstanbul İli,Şile İlçesi,Balibey Mahallesi,Tavanlı Mevkii,194 ada,1 parselde bulunmakta olup yüzölçümü:500,00m².,ana taşınmaz niteliği:ARSAdır. Taşınmaz parsel Tapuda:ARSA vasfındadır. Bulunduğu yerde her türlü Belediye hizmetleri ,çevre temizlik hizmetleri, yol, elektrik, içme suyu,doğalgaz, kanalizasyon alt yapı hizmetleri olup parsel bu hizmetlerden yararlanır durumdadır. Çevresinde yoğun villa türde müstakil/site halinde yapılaşma vardır. Parsel Balibey Mahallesi,Tavanlı Mevkiinde olup Kadastral paftasında: Kuzeyi: İmar yolu (Kaya Sokak)ile,Doğusu:2 ve 3 nolu parseller ile,Güneyi: 5 nolu parsel ile, Batısı: İmar yolu (Sahil Sokak) ile çevrili olup köşebaşı konumdadır. Batı ve Kuzey yönden Karadeniz manzaralı konumdadır. Parsel güney/kuzey yönünde yaklaşık %5/8 eğimlidir.Parsel Şile merkezine çok yakın konumda olup Karadenize geniş panoramik manzaralı konumda bölgede kalmaktadır. Parselin arsa durumu: Üzerinde yapılan incelemede, parselin kuzey ön sınırına daha yakın konumda 1 adet müstakil ev olarak inşaat ruhsatı alınan yapıya ait ,yapı bodrum kat seviyesinde inşaat görüldü. İnşaat ruhsatında açıklanan :Havuzun kazı ve inşaatının başlanmadığı görüldü. Ayrıca parsel çevresinde (kuzey/batı yönü) sınırlarında duvar inşaa edilmemiştir. Parselin doğu ve güney komşu parselleri üzerinde iskan edilen müstakil villalara ait parsel sınırları duvarı ile çevrilidir. Üzerinde dikili ekonomik değerde peyzaj bitkileri ile ağaç bulunmamaktadır. Kısa boylu otçul bitkiler görüldü. Bodrum kat dış perde duvar bürüt inşaat alanı: (6,50m*14,00m)=9+1,00m² dir.Halihazırda bodrum kat döşeme altına kadar betonarmekarkas perde yüksekliğinde 3 cephe/yönde çevrilidir. Perdelerin zemin altında, ampatmanları olan tamamı radye genere betonarmekarkas temel özelliklerinde taşıyıcı temel inşaatı yapılmıştır. Diğer tüm inşai işleri yapılmamış durumdadır. AYRINTILI BİLGİ UYAP ESATIŞ PORTAL BİLİRKİŞİ RAPORUNDADIR.Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, Tavanlı Mevkii, 194 Ada, 1 Parselde Bulunan Arsa Niteliğinde TaşınmazŞile / İSTANBULYüzölçümü : 500,00 m2Arsa Payı : 1/1İmar Durumu :7/10/2013 tasdik tarihli: Merkez 1. Etap,1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile,26/03/2001 tasdik tarihli: Doğal+Kentsel SİT ve Etkilenme Bölgesi R.U.İ.P. da:E=0.30 yapılaşma oğunluğunda,Ayrık yapı nizamında,2 kat(H=+6,50m.) "KONUT ALANINDA" kalmaktadır.NOT:Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Md. imar tarafından (arşivinde) düzenlenen YAPI RUHSATI belgesinde: Yapı ruhsat tarihi:23/05/2012,Ruhsat no:46+31,Cilt:80,Sayfa:01, Arşiv dosya no:2012/102. Düzenlenmiştir. Ruhsatta: Müstakil ev:294,70m² ve Yüzme Havuzu-açık:16,00m² olmak üzere toplam yapı inşaat ruhsat alanı: 310,70m². 'dir. (dosyasında)Kıymeti : 28.874.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

2/03/2025 İİK m.114 ve m.126)

*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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