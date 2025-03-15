İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/320

KARAR NO : 2024/786

İ L A N

Davacı QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan 5464 S.K. Uy. Tacirlere Verilen Kurumsal Banka Ve K. Kartlarından Kaynaklanan (5411 S.K. 142/1 Hariç) (İtirazın İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Kemer Mah. Pilot İsmet Ertan Cad. N.92 Kemerhisar Bor/NİĞDE " adresinde mukim dosyamız davalısı TANIŞ SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'nin mevcut adreslerine tebliğ yapılamamış ve araştırmalar sonucu yeni adreslerinin tespiti de mümkün olamadığından şirkete tüm tebligatlar ilan yolu ile yapılmış ve yapılan yargılama sonunda Mahkememizden verilen 11.12.2024TARİH VE 20022/320 Esas 2024/786 K. sayılı ile "...Taleple bağlı kalınarak davanın kısmen kabulü ile İstanbul 37.İcra Müdürlüğü 2020/13041 E. Dosyasına davalılarının itirazının 73.831,73 TL asıl alacak, 2.710,33 TL işlemiş faiz, 135,51 TL Gider vergisi olmak üzere toplam 76.677,57 TL için iptaline, Asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık %38,04 oranında temerrüt faizi ve takip sonrası işleyecek faize %5 BSMV yürütülmesine, Fazlaya ilişkin talebin reddine, 2-Alacağın %20 'si oranında hesaplanan 15.335,51 TL icra inkar tazminatının davalılardan alınarak davacıya verilmesine,3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesap olunan 5.237,84.-TL nispi karar ve ilam harcının, dava ilk açılırken davacı taraftan peşin alınan1.311,53.-TL ile tamamlama harcı olarak yatırılan 50,00 TL harç olmak üzere toplam 1.361,53 TL harçtan mahsubu ile hazineye gelir kaydına, bakiye 3.876,31-TL daha harcın davalılardan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,..."karar verilmiştir.

İşbu HÜKÜM ÖZETİNİN davalı TANIŞ SOLAR ENERJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.'ne ilanen tebliği gerektiği cihetle, ilanı müteakip yasal süre içinde istinaf/temyiz kanun yolu talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, yukarıda tarih ve sayısı ile hüküm özeti yazılı bulunan kararın davalı TANIŞ SOLAR ENERJİ SAN.VE TİC.LT.ŞTİ.ne tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.25/02/2025

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