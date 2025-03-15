T.C. İstanbul Anadolu 8. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/616 Esas

DAVALI : ALPER URUN - 33859844150

Davacı HALİME URUN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından adınıza yapılacak tebligatların ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Halime Urun dava dilekçesinde; Evlilik birliğinden müşterek çocuğun bulunduğunu, müşterek çocuğun velayeti talepli boşanma davası açmış olup duruşma 17/06/2025 günü saat 10:50 'a bırakılmıştır.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız gerekmektedir. 07/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02190788