T.C.

UŞAK

2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/661 Esas 03.03.2025

İ L A N

Uşak 2. Aile Mahkemesinden

Davacı , ERSUN GENCER ileDavalı , ERHAN GENCER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Tarafların 22 yıldır evli oldukları, müşterek4 çocuklarının olduğu, davalının Fetö'den tutuklanıp 18 ay hapis yattığını, bu olaydan sonra müşterek kazancı ile aldıkları evi satıp parasını da götürdüğünü, herhangi maddi ve manevi bir yardımının olmadığını, çocuklarını da alıp gittiğini, nereye gittiğini bilmediğini belirterek tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davalıya verilmesine, yararına 7000 TL tedbir ve yoksulluk nafakası, 200 bin TL maddi, 200 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı Erhan GENCER'in adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacaktır. Davalı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebilecektir. Cevap dilekçesi HMK'nun 122,126,129. maddesine uygun olmak zorundadır. Ayrıca, HMK'nun 129/2 ve 121'nci maddeleri gereği cevap dilekçesine elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte, harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini ekleyerek mahkemeye vermek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamaları belirtmek zorunda olduğunun ve ayrıca dosyanın duruşma gününün16/09/2025 günü saat:09:05'a atılı olduğu hususları; Uşak ili Banaz ilçesi Kızılcasöğüt mahallesi cilt no:35 hane no:27 BSN:52'de nüfusa kayıtlı Fuat ve Fatma'dan olma, 17/06/1978 Banaz doğumlu 64213291266 T.C. Kimlik numaralı Erhan GENCER'e İLANEN TEBLİĞ olunur. 03/03/2025

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