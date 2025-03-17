T.C.

KAYSERİ 5.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2022/1794 ESAS

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.'nin 241'nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20'si oranında pey akçesini Vakıflar Bankası Kayseri Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki Kayseri 5.Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/1794 Esas sayılı dosyası adına açılan TR26 0001 5001 5800 7327 5619 31 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde on (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt. No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL (Tel: 0530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir. İlan olunur.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

1 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kayseri ili,Kocasinan ilçesi,Yuvalı Mah.16141 ada 72 parsel sayılı 7.145,48 m2 miktarlı taşınmazın 1/3 hissesi

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Satış konusu tarla vasfındaki taşınmaz Kocasinan Belediyesi sınırları içinde şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 36 km mesafede bulunmakta olup çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:

Taşınmaz mücavir alan dışında kalmakta olup 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde tarım alanında bulunan taşınmaz üzerinde bir yapı bulunmamaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 74.670,37 TL

KDV ORANI: %10

TEMİNAT MİKTARI:14.934,07 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025 günü 14.00-14.05 arası

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KAYSERİ

2 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kayseri ili,Kocasinan ilçesi,Yuvalı Mah.16225ada 38 parsel sayılı 25.381,91 m2 miktarlı taşınmazın 1/3 hissesi

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Satış konusu tarla vasfındaki taşınmaz Kocasinan Belediyesi sınırları içinde şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 36 km mesafede bulunmakta olup çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:

Taşınmaz mücavir alan dışında kalmakta olup 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde tarım alanında bulunan taşınmazüzerinde bir yapı bulunmamaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 318.289,28 TL

KDV ORANI: %10

TEMİNAT MİKTARI:63.657,85 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025 günü 14.10-14.15 arası

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KAYSERİ

3 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kayseri ili,Kocasinan ilçesi,Yuvalı Mah.16247ada 84 parsel sayılı 6.415,13 m2 miktarlı taşınmazın 1/3 hissesi

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Satış konusu tarla vasfındaki taşınmaz Kocasinan Belediyesi sınırları içinde şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 37 km mesafede bulunmakta olup çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:

Taşınmaz mücavir alan dışında kalmakta olup 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde tarım alanında bulunan taşınmaz üzerinde bir yapı bulunmamaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 67.038,21TL

KDV ORANI: %10

TEMİNAT MİKTARI:13.407,64 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025 günü 14.20-14.25 arası

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KAYSERİ

4 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kayseri ili,Kocasinan ilçesi,Yuvalı Mah.16264 ada 53 parsel sayılı 13.375,66m2 miktarlı taşınmazın 1/3 hissesi

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Satış konusu tarla vasfındaki taşınmaz Kocasinan Belediyesi sınırları içinde şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 36 km mesafede bulunmakta olup çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:

Taşınmaz mücavir alan dışında kalmakta olup 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde tarım alanında bulunan taşınmaz üzerinde bir yapı bulunmamaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 181.575,75TL

KDV ORANI: %10

TEMİNAT MİKTARI:36.315,15 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025 günü 14.30-14.35 arası

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KAYSERİ

5 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kayseri ili,Kocasinan ilçesi,Yuvalı Mah.16264 ada 124parsel sayılı 6.625,95 m2 miktarlı taşınmazın 1/3 hissesi

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Satış konusu tarla vasfındaki taşınmaz Kocasinan Belediyesi sınırları içinde şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 36 km mesafede bulunmakta olup çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:

Taşınmaz mücavir alan dışında kalmakta olup 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde tarım alanında bulunan taşınmaz üzerinde bir yapı bulunmamaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 69.241,18TL

KDV ORANI: %10

TEMİNAT MİKTARI:13.848,24 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025 günü 14.40-14.45 arası

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KAYSERİ

6 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kayseri ili,Kocasinan ilçesi,Yuvalı Mah.261ada 93 parsel sayılı 629,31 m2 miktarlı taşınmazın 1/1 hissesi

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Satış konusu tarla vasfındaki taşınmaz Kocasinan Belediyesi sınırları içinde şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 32 km mesafede bulunmakta olup çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:

Taşınmaz mücavir alan dışında kalmakta olup 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde tarım alanında bulunan taşınmaz üzerinde bir yapı bulunmamaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 94.396,50 TL

KDV ORANI: %10

TEMİNAT MİKTARI:18.879,30 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025 günü 14.50-14.55 arası

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KAYSERİ

7 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kayseri ili,Kocasinan ilçesi,Yuvalı Mah.16272 ada 11 parsel sayılı 1,070,87 m2 miktarlı taşınmazın 1/1 hissesi

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Satış konusu tarla vasfındaki taşınmaz Kocasinan Belediyesi sınırları içinde şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 32 km mesafede bulunmakta olup çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:

Taşınmaz mücavir alan dışında kalmakta olup 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde tarım alanında bulunan taşınmaz üzerinde bir yapı bulunmamaktadır.

MUAMMEN BEDELİ:160.630,50TL

KDV ORANI: %10

TEMİNAT MİKTARI:32.126,10 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025 günü 15.00-15.05 arası

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KAYSERİ

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02190334