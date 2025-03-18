GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

Aşağıdaki listede nitelikleri belirtilen; mülkiyeti Belediyemize ait, 2 adet taşınmazın ayrı ayrı satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile (Satış bedeli peşin veya %25'i peşin geriye kalan %75'i ise 3 ay eşit taksit şeklinde olacaktır) mülkiyet satışı yapılacaktır. 28.03.2025 Cuma Günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe-İZMİR adresindeki Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda Belediye Encümenince yapılacaktır. Satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlar;



SIRA NO

İL/İLÇE

MAHALLE

CİLT SAYFA NO ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ HİSSE PAYI İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1 İZMİR GÜZELBAHÇE

YAKA

4/369 2032 / 2 2148,02 m² ARSA 1/1 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir. 98.500.000,00 TL 2.955.000,00 TL

11:00

2 İZMİR GÜZELBAHÇE

YAKA

4/372 2032 / 5 1776,26 m² ARSA 1/1 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir. 81.500.000,00 TL 2.445.000,00 TL

11:15

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40.maddesine 5577 sayılı Kanunun 1.maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

a. Kimlik Belgesi Fotokopisi

b. Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi

c. Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri

d. Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

e. Noter tasdikli imza beyannamesi

f. Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekâletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

g. İhale ilanından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden, Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

h. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

i. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

j. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

k. Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

l. Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı "İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi"

m. Teklif Mektubu (Kapalı bir zarf içinde ihale teklif dosyasına konulacaktır. (İÇ ZARF)

a. Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

b. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi

c. Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri

d. İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı, imza sirküleri ve/veya vekâletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi

e. İsteklilerin Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış Faaliyet Belgesi, Gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi

f. Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

g. İhale ilanından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden, Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

h. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

i. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

j. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

k. Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

l. Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı "İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi"

m. Teklif Mektubu (kapalı bir zarf içinde ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)

a. Teklif Mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanır, bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve Dış Zarfın içine konulur.

Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, 28.03.2025 tarihinde saat 10:30 'a kadar Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İhale zarfına belge asılları koyulacaktır. İstekliler isterlerse, ihale öncesinde belge asıllarını göstermek kaydıyla idarece aslı görülmüştür kaşeli belgeleri koyabilirler. (idarece aslı gibidir işlemi yapılır.) İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Güzelbahçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL'dir. Alıcı, Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır. Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ve ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Mustafa GÜNAY

Belediye Başkanı

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02191852