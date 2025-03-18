T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/373 Esas

DAVALI: GÖKHAN DİNLER (T.C. 29479559482)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Belirlenen 09/04/2025 günü saat 11:40'da duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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