T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 23408 Parsel, -/3/-/21 Nolu Bağımsız Bölüm Onaylı mimari projesine göre satışa konu 3. Kat, 21 numaralı bağımsız bölüm çatı piyesli daire olarak inşa edilmiş olup 3. Normal katta; hol, salon, açık mutfak, dubleks meridveni, banyo + wc,2 adet oda, balkon mahallerinden ibarettir. Çatı katı; salon, açık mutfak, oda, hol, dubleks merdiven, wc, teras mahallerinden ibaret olup satışa konu taşınmaz toplamda brüt 118 m2brütkullanım alanına sahiptir. Çatı katta bulunan terastan uzak deniz manzarası bulunmaktadır. Pencereler pvc doğramalı, dairelerin giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Taşınmazın iç mahallinde salon ve oda hacimlerinde zeminler parke kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Antre hacminde zeminler seramik, duvarlar plastik boyalıdır. Mutfak ve banyo hacminde ise zeminler seramik, duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak hacminde laminat malzemeden imal mutfak dolabı kullanılmış olup granit tezgah bulunmaktadır. Banyo hacminde duşa kabin, banyo dolabı ve klozet bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı olup iç mahal kapıları ahşap panel kapı, pencereler pvc doğrama ısıcamlıdır.Ambarlı Mahallesi, Hasat Sokak, Siteler Apartmanı, No:243. Kat D:21 Avcılar /İstanbul118 m2İmar Durumu :Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü yazısında; "Avcılar İlçesi, 41 pafta, 23408 parsel sayılı yer, 13/9/2014 tasdik tarihli1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, kaks:1.4, ön bahçe: 5.00 m., arka bahçe: h/2 m., yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında 'Konut' alanında kalmaktadır, " denilmektedir.4.500.000,00 TL%10Kaydındaki Gibidir.

17/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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