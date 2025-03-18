Giriş Tarihi: 19.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 00:49
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İLÇE
|KÖY/ MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|1
|KAHRAMAN ÇANAK
|HASAN
|DİGOR
|DAĞPINAR
|149
|2
|OSMAN ÇETİN YARDİMCİEL
|SEYFEDİN
|DİGOR
|DAĞPINAR
|149
|10
|İSHAK SUBAŞI
|MEHMET
|KAĞIZMAN
|AKYAYLA
|105
|6
|ÖMER YARIMDAĞ
|HAYRETTİN
|DİGOR
|GÜLHAYRAN
|109
|1
|LÜTFÜ BARIŞ
|REŞİT
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|81
|KEMAL TURAN
|YUSUF
|DİGOR
|YAYLACIK
|101
|43
|SEYFETTİN GÖNEL
|MUHYETTİN
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|87
|AHMET TURAN
|ÖMER
|KAĞIZMAN
|AKYAYLA
|105
|3
|MEHMET ŞENLİK
|BEKİR
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|106
|16
|ERCAN GÜL
|İBRAHİM
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|106
|16
|İBRAHİM GÜL
|ÖMER
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|106
|16
|İSMET BAYLASSIN
|İSMAİL
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|107
|82
|CEVDET GÜNAY
|İSMET
|DİGOR
|GÜLHAYRAN
|108
|19
|LÜTFÜ BARIŞ
|REŞİT
|DİGOR
|GÜLHAYRAN
|108
|19
|MÜFTİ BARIŞ
|REŞİT
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|84
|FIRAT AVINCA
|MEHMET
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|84
|KAYHAN AVINCA
|MEHMET
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|84
|MUAZZER AVINCA
|FEVZİ
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|107
|80
|HALİS ABRAVCI
|ÖMER
|DİGOR
|GÜLHAYRAN
|108
|21
|ORHAN BALKİ
|RİFAT
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|106
|11
|ABDURRAHMAN DAĞLIER
|HAMİT
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|9
|FIRAT AVINCA
|MEHMET
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|9
|KAYHAN AVINCA
|MEHMET
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|9
|MUAZZER AVINCA
|FEVZİ
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|106
|26
|ABDURRAHMAN DAĞLIER
|HAMİT
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|11
|GÜVEN KOÇ
|HASAN
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|107
|23
|VEDAT UĞUZ
|ALAETTİN
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|20
|CASİM GÜNEŞ
|BEDİR
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|104
|29
|SEYFETTİN TUTTU
|AHMET
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|107
|86
|OSMAN ABAY
|ABDULHADİ
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|19
|MEMET GÜNEŞ
|FAİK
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|15
|MAHİZER AYAĞ
|AHMET
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|106
|117
|OSMAN ABAY
|ABDULHADİ
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|16
|YALÇIN KARAKOYUN
|MUHİTTİN
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|23
|MURAT ALTUN
|FAİK
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|106
|118
|ABDULLAH TEKER
|BEKİR
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|21
|BEKİR AYAĞ
|AHMET
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|106
|121
|ABDULBAKİ BİRDAL
|ABDULLAH
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|32
|KEMAL GÜNEŞ
|HALİL
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|133
|22
|BEKİR AYAĞ
|AHMET
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|33
|İBRAHİM GÜNEŞ
|NAZİR
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|34
|MUHİTTİN GÜNEŞ
|BEŞİR
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|107
|13
|VEDAT UĞUZ
|ALAETTİN
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|106
|127
|SADRETTİN DENİZ
|ÖMER
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|106
|178
|ABDULLAH TEKER
|BEKİR
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|39
|ABDURREHMAN GÜNEŞ
|HAYRETTİN
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|40
|MEMET EMİN GÜNEŞ
|BEKİR
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|41
|ABDULKADİR GÜNEŞ
|TAHİR
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|106
|152
|MEHMET NECİP ÖZAĞAR
|EDİP
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|48
|MEMET EMİN GÜNEŞ
|BEKİR
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|47
|BİRGÜL YILDIRIM
|BAHRİ
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|47
|FEVZİ GÜL
|BAHRİ
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|47
|MİNE YILDIRIM
|BAHRİ
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|47
|NAZİME YILDIRIM
|BAHRİ
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|111
|17
|VEDAT UĞUZ
|ALAETTİN
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|106
|149
|MURAT GÜVEN
|İBRAHİM HETEM
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|101
|81
|AKAN BAYLASSIN
|İBRAHİM
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|101
|81
|ÇİÇEK BAYLASSIN
|İBRAHİM
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|101
|81
|DİNCER BAYLASSIN
|İBRAHİM
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|54
|RIZA BOZKURT
|EYYUP
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|132
|8
|ADEM AYAĞ
|RUMİ
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|105
|55
|HÜSEYİN KAN
|CELİL
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|111
|21
|NAZİFE KOYUNCU
|MEHMET
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|112
|28
|DENİZ BAYRAKTAR
|CASİM
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|110
|5
|ADEM AYAĞ
|RUMİ
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|104
|97
|ABDULKADİR GÜNEŞ
|BEKİR
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|112
|29
|UĞUR KOYUNCU
|FERMANİ
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|101
|33
|ESAT TUNÇ
|TAHİR
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|112
|30
|NURİ KOYUNCU
|ZEKERYA
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|112
|11
|ORHAN KESİK
|HASAN
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|104
|99
|HÜSEYİN KAN
|CELİL
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|101
|45
|ÇİÇEK BAYLASSIN
|İBRAHİM
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|101
|45
|DİNCER BAYLASSIN
|İBRAHİM
|DİGOR
|YEMENÇAYIR
|101
|45
|ZEKİ BAYLASSIN
|İBRAHİM
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|104
|110
|NESİP YILDIRIM
|SÜRMELİ
|DİGOR
|ŞATIROĞLU
|112
|24
|ZEKERYA KOYUNCU
|HÜSEYİN
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|14
|MEHMET HANİFİ ABAY
|İZZET
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|104
|106
|OSMAN YILDIRIM
|İSA
|DİGOR
|ŞİRİNKÖY
|111
|23
|HÜSEYİN AYAĞ
|İSMET
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|104
|108
|AHMET YILDIRIM
|BEKİR
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|51
|CASİM GÜNAY
|ESAT
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|103
|98
|ABDULBAKİ KAN
|CİMŞİT
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|52
|İBRAHİM GÜNAY
|MEVLÜT
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|103
|99
|MURAT KOÇAK
|ŞEMİSTAN
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|54
|AHMET TÖR
|İBRAHİM
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|65
|SABRİ GÜNAY
|YUSUF
|KAĞIZMAN
|AKÇAKALE
|114
|3
|MEHMET GÜNEŞ
|FAİK
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|81
|KASIM GÜNAY
|TEVFİK
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|84
|YUSUF ÖZADANIR
|BEKİR
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|83
|YÜKSEL GÜNAY
|ESAT
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|102
|NİZAMETTİN ÖZANLİ
|YUSUF
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|99
|SADRETTİN DENİZ
|ÖMER
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|96
|ADEM TÖR
|İBRAHİM
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|140
|94
|MUSA KİLİÇ
|NADO
|DİGOR
|TÜRKMEŞEN
|153
|18
|CASİM GÜNAY
|ESAT
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02191934