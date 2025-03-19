İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı No : 2023/1766 Esas

Davacı : ARZU ZURNACIOĞLU

Davalı : FATİH ZURNACIOĞLU - 479*****562 T.C. Kimlik numaralı, KEMAL ve EMİNE OĞLU

Davacı ARZU ZURNACIOĞLU ile Davalı FATİH ZURNACIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizce davalıya usulüne uygun tebligat yapılamadığı,yapılan araştırmalar neticesinde ikamet adresinin de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, Mahkememizce 09/07/2025 günü saat 10:10'a ön inceleme duruşma günü bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, iş bu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde var ise dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız DAVALI FATİH ZURNACIOĞLU'na İLAN ve İHTAR olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02192975