Haberler Resmi İlan Haberleri TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 19.03.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:37

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


Kars il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.11.2021 tarih 36-4304 no'lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇE KÖY/ MAHALLE ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 1 KAHRAMAN ÇANAK HASAN
DİGOR DAĞPINAR 149 2 OSMAN ÇETİN YARDİMCİEL SEYFEDİN
DİGOR DAĞPINAR 149 10 İSHAK SUBAŞI MEHMET
KAĞIZMAN AKYAYLA 105 6 ÖMER YARIMDAĞ HAYRETTİN
DİGOR GÜLHAYRAN 109 1 LÜTFÜ BARIŞ REŞİT
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 81 KEMAL TURAN YUSUF
DİGOR YAYLACIK 101 43 SEYFETTİN GÖNEL MUHYETTİN
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 87 AHMET TURAN ÖMER
KAĞIZMAN AKYAYLA 105 3 MEHMET ŞENLİK BEKİR
DİGOR YEMENÇAYIR 106 16 ERCAN GÜL İBRAHİM
DİGOR YEMENÇAYIR 106 16 İBRAHİM GÜL ÖMER
DİGOR YEMENÇAYIR 106 16 İSMET BAYLASSIN İSMAİL
DİGOR TÜRKMEŞEN 107 82 CEVDET GÜNAY İSMET
DİGOR GÜLHAYRAN 108 19 LÜTFÜ BARIŞ REŞİT
DİGOR GÜLHAYRAN 108 19 MÜFTİ BARIŞ REŞİT
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 84 FIRAT AVINCA MEHMET
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 84 KAYHAN AVINCA MEHMET
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 84 MUAZZER AVINCA FEVZİ
DİGOR TÜRKMEŞEN 107 80 HALİS ABRAVCI ÖMER
DİGOR GÜLHAYRAN 108 21 ORHAN BALKİ RİFAT
DİGOR YEMENÇAYIR 106 11 ABDURRAHMAN DAĞLIER HAMİT
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 9 FIRAT AVINCA MEHMET
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 9 KAYHAN AVINCA MEHMET
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 9 MUAZZER AVINCA FEVZİ
DİGOR YEMENÇAYIR 106 26 ABDURRAHMAN DAĞLIER HAMİT
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 11 GÜVEN KOÇ HASAN
DİGOR ŞATIROĞLU 107 23 VEDAT UĞUZ ALAETTİN
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 20 CASİM GÜNEŞ BEDİR
DİGOR YEMENÇAYIR 104 29 SEYFETTİN TUTTU AHMET
DİGOR TÜRKMEŞEN 107 86 OSMAN ABAY ABDULHADİ
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 19 MEMET GÜNEŞ FAİK
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 15 MAHİZER AYAĞ AHMET
DİGOR TÜRKMEŞEN 106 117 OSMAN ABAY ABDULHADİ
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 16 YALÇIN KARAKOYUN MUHİTTİN
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 23 MURAT ALTUN FAİK
DİGOR TÜRKMEŞEN 106 118 ABDULLAH TEKER BEKİR
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 21 BEKİR AYAĞ AHMET
DİGOR TÜRKMEŞEN 106 121 ABDULBAKİ BİRDAL ABDULLAH
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 32 KEMAL GÜNEŞ HALİL
DİGOR ŞİRİNKÖY 133 22 BEKİR AYAĞ AHMET
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 33 İBRAHİM GÜNEŞ NAZİR
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 34 MUHİTTİN GÜNEŞ BEŞİR
DİGOR ŞATIROĞLU 107 13 VEDAT UĞUZ ALAETTİN
DİGOR TÜRKMEŞEN 106 127 SADRETTİN DENİZ ÖMER
DİGOR TÜRKMEŞEN 106 178 ABDULLAH TEKER BEKİR
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 39 ABDURREHMAN GÜNEŞ HAYRETTİN
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 40 MEMET EMİN GÜNEŞ BEKİR
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 41 ABDULKADİR GÜNEŞ TAHİR
DİGOR TÜRKMEŞEN 106 152 MEHMET NECİP ÖZAĞAR EDİP
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 48 MEMET EMİN GÜNEŞ BEKİR
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 47 BİRGÜL YILDIRIM BAHRİ
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 47 FEVZİ GÜL BAHRİ
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 47 MİNE YILDIRIM BAHRİ
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 47 NAZİME YILDIRIM BAHRİ
DİGOR ŞATIROĞLU 111 17 VEDAT UĞUZ ALAETTİN
DİGOR TÜRKMEŞEN 106 149 MURAT GÜVEN İBRAHİM HETEM
DİGOR YEMENÇAYIR 101 81 AKAN BAYLASSIN İBRAHİM
DİGOR YEMENÇAYIR 101 81 ÇİÇEK BAYLASSIN İBRAHİM
DİGOR YEMENÇAYIR 101 81 DİNCER BAYLASSIN İBRAHİM
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 54 RIZA BOZKURT EYYUP
DİGOR ŞİRİNKÖY 132 8 ADEM AYAĞ RUMİ
KAĞIZMAN AKÇAKALE 105 55 HÜSEYİN KAN CELİL
DİGOR ŞATIROĞLU 111 21 NAZİFE KOYUNCU MEHMET
DİGOR ŞATIROĞLU 112 28 DENİZ BAYRAKTAR CASİM
DİGOR ŞİRİNKÖY 110 5 ADEM AYAĞ RUMİ
KAĞIZMAN AKÇAKALE 104 97 ABDULKADİR GÜNEŞ BEKİR
DİGOR ŞATIROĞLU 112 29 UĞUR KOYUNCU FERMANİ
DİGOR YEMENÇAYIR 101 33 ESAT TUNÇ TAHİR
DİGOR ŞATIROĞLU 112 30 NURİ KOYUNCU ZEKERYA
DİGOR ŞATIROĞLU 112 11 ORHAN KESİK HASAN
KAĞIZMAN AKÇAKALE 104 99 HÜSEYİN KAN CELİL
DİGOR YEMENÇAYIR 101 45 ÇİÇEK BAYLASSIN İBRAHİM
DİGOR YEMENÇAYIR 101 45 DİNCER BAYLASSIN İBRAHİM
DİGOR YEMENÇAYIR 101 45 ZEKİ BAYLASSIN İBRAHİM
KAĞIZMAN AKÇAKALE 104 110 NESİP YILDIRIM SÜRMELİ
DİGOR ŞATIROĞLU 112 24 ZEKERYA KOYUNCU HÜSEYİN
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 14 MEHMET HANİFİ ABAY İZZET
KAĞIZMAN AKÇAKALE 104 106 OSMAN YILDIRIM İSA
DİGOR ŞİRİNKÖY 111 23 HÜSEYİN AYAĞ İSMET
KAĞIZMAN AKÇAKALE 104 108 AHMET YILDIRIM BEKİR
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 51 CASİM GÜNAY ESAT
KAĞIZMAN AKÇAKALE 103 98 ABDULBAKİ KAN CİMŞİT
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 52 İBRAHİM GÜNAY MEVLÜT
KAĞIZMAN AKÇAKALE 103 99 MURAT KOÇAK ŞEMİSTAN
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 54 AHMET TÖR İBRAHİM
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 65 SABRİ GÜNAY YUSUF
KAĞIZMAN AKÇAKALE 114 3 MEHMET GÜNEŞ FAİK
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 81 KASIM GÜNAY TEVFİK
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 84 YUSUF ÖZADANIR BEKİR
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 83 YÜKSEL GÜNAY ESAT
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 102 NİZAMETTİN ÖZANLİ YUSUF
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 99 SADRETTİN DENİZ ÖMER
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 96 ADEM TÖR İBRAHİM
DİGOR TÜRKMEŞEN 140 94 MUSA KİLİÇ NADO
DİGOR TÜRKMEŞEN 153 18 CASİM GÜNAY ESAT

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02191934

ARKADAŞINA GÖNDER
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz