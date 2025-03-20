İLAN

T.C. GAZİANTEP 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1053 Esas 20/01/2025

Davacı Serpil Karadaş vekili tarafından davalı Şeyh Ali Karadaş aleyhine açılan boşanma davasında davalının bilinen ve tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilmeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Davacı vekilinin 09/11/2022 tarihli dava dilekçesi ile şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı Şeyh Ali Karadaş aleyhine boşanma davası açtığı; davalı tarafın 10 yıl önce ortak konutu terk edip Antalya iline gittiğini, o tarihten beri tarafların ayrı yaşadığını, tarafların aralarında bir sevgi bağı ve evliliği yürütme imkanının kalmadığını, davalının bu süreçte eşi ve çocuklarına hiçbir maddi destekte bulunmadığını, çocukların babalarından uzak olarak büyüdüklerini, çocukların velayetlerinin davacıya verilmesini ve tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.İş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde varsa cevaplarınızı ve delillerinizi bildirmeniz ve aşağıda duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak hüküm verileceği hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 20/01/2025

İlgili Kişi : ŞEYH ALİ KARADAŞ - ŞANLIURFA ili, BİRECİK ilçesi, ÇOĞAN mah/köy, 17 Cilt, 62 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, HAMO ve AYREY oğlu/kızı, 18/02/1971 dogumlu,

Duruşma günve saati : 22/04/2025 - 09:55 / Gaziantep 8. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu,

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