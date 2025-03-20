T.C.

KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO :2024/212 Esas

Davacılar , ABDULLAH YILMAZ, MEHMET YILMAZ ileDavalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Damlacık Köyü , 132 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz ve 132 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın 132 ada, 4 parsele bakan 18.000 dönüm'lük numaralı taşınmazı ile ilgili herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.14/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02193959