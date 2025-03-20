T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) Esas No : 2024/297 Esas

2024/297 Esas06/02/2025Deniz VİDİNEL 125419Rabia BOSTANCI 287049Belirli gün ve saatte celse açıldı.Davacı Vekili Av. ÖZLEM NARLI AYDIN, duruşmaya katıldı.Açık ön inceleme duruşmasına başlandı.Taraflar adına çıkarılan davetiyelerin usulüne uygun tebliğ edildiği görüldü.Tensip ara kararı uyarınca dilekçeler aşamasının tamamlandığı, kurumlara yazılan yazılara cevap verilerek ilgili belge ve dosyaların dosya arasına alındığı görüldü okundu eklendi.HMK'nun 114. Maddesinde düzenlenen dava şartları ile 116. Maddesinde düzenlenen ilk itirazlar incelenip değerlendirildi, bu konularda verilecek bir kararın bulunmadığı anlaşıldı.Dava dilekçesi ve ekleri okundu.: Dava dilekçemizi tekrar ederiz, davamızın kabulüne karar verilsin, delillerimizi bildirdik toplansın, dedi.Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde uyuşmazlığın tanıma ve tenfiz davasına ilişkin olduğu tespit edildi.uyarınca taraflar sulhe davet edildi.Sulh olmak istemiyoruz dedi.Tarafların sulh olmadıkları anlaşıldı.Dosya incelendi.Ön inceleme aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla; tahkikat aşamasına geçilmesine,İş bu duruşma zaptının davalı yönünden ilanen tebliğine, Bu nedenle duruşmanın 15/05/2025 günü saat 10:15 bırakılmasına karar verildi.06/02/2025

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