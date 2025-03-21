T.C.

ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/896 Esas

Mahkememizin 2022/896 esas sayılı dosyasında Davacı İnci UGRAN tarafından açılan boşanma davasında davalı Ali UGRAN'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni ve iş yeri de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın Tebligat Kanunu 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Davanın KABULÜNE. Osmaniye ili, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mah./köyü, Cilt No:18, Hane No:43'de nüfusa kayıtlı, Arap ve Fatma'dan olma, 15/01/1990 doğumlu, 34993616078 T.C. Kimlik numaralı İNCİ UGRAN ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Yaşar ve Emine'den olma, 02/02/1986 doğumlu, 44426051376 T.C. Kimlik numaralı Ali UGRAN'ın TMK'nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA ilişkin karar verilmiş olup, Tebligat Kanunu 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren davalı ALİ UGRAN'a iki hafta sonra kararımızın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal olan iki hafta süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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