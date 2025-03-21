T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/65 Esas

İLANEN TEBLİĞ

Bakırköy 9. AileMahkemesi,

Davalı MUHARREM MAKAL, Salih ve Firdevs oğlu, 11/08/1975 dogumlu, 233...376 yabancı kimlik numaralı Cumhuriyet Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. Dış Kapı No.32/1 D.3 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı FATMA MAKAL tarafından davalı MUHARREM MAKAL aleyhine mahkememize açılan Boşanmave Mal Paylamışı davasının açık yargılaması sırasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine,ilanın gazetede yayınlanmasından itibarenHMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunuda belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunduğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, kararın adresi meçhul olan davalı Muharrem MAKAL'a ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20.03.2025

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