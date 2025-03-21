T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/2031 Esas

KARAR NO : 2025/136

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)-SÜRESİZ, 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Faysal ve Şeyhe oğlu, 12/04/1986 HALEP doğumlu, ABDULLAH İSA tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 20.03.2025

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