T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26354938-2024/14-Ceza Dava Dosyası

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SANIK: 37346256310 TC Kimlik Numaralı SÜPHİ KİLİM

Şikayetçi tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında;

Şikayetçi tarafça bildirilen adreslerinize şikayet dilekçesi ve duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiyeler tebliğe çıkartılmış, adreslerden taşındığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada şikayetçi vekili, şikâyet dilekçesinde özetle; sanık Suphi Kilim'in keşide ettiği Garanti Bankası Aş Sağmalcılar/İstanbul Şubesine ait 8023999çek seri nolu 30/01/2023 keşide tarihli 280.000,00 TL bedelli çekin ibraz edildiği tarihte ibrazı sonucu karşılıksız çıkması nedeniyle 5941 sayılı kanunun 5/1 maddesi gereği cezalandırılmanızı talep etmiş olup;

Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz veya müdafi göndermediğiniz takdirde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 349. maddesi uyarınca yargılamaya 28/03/2025 günü saat 10:10'da, yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen ihtar olunur.19.03.2025

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