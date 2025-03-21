T.C.

HAYMANA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No :2022/10 Tereke

Müteveffa :Bulduk Kılıç (173***244) Mirasçı : Sibel Özel (172***398)Haymana Cumhuriyet Başsavcılığının 06/10/2022 tarih ve 1997/34 Emanet sayılı yazıları ile müteveffa Bulduk Kılıç'ın tereke eşyalarının mirasçılarına teslimi için ihbar mahiyetli açılan davada mirasçı Sibel Özel'e ulaşılamadığı,mahkememiz ara kararı gereği dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptı ile duruşmanın 08/04/2025 günü saat:13:31'da yapılacağı, müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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