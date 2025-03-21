İLAN

T.C.

ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/477 Esas

Aleyhinize davacı Zeynel Öztürk vekili Av.Erhan Arslan tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Cemel Kasabası Bahçelievler Mah.132 ada 28 ve 22 parsellerde kayıtlıDavalılar Keziban DEMİR KARACAN, İkram ÖZTÜRK ve Süleyman DEMİR'in mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

01/10/2025 günü saat: 09:10'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02194309