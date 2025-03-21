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T.C. TORBALI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/128 Esas17.03.2025 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara kararı gereğince;Davacı vekili müvekkilinin üvey kardeşi olan Haci Adıgüzel'in 1985 yılında cezaevine girdiğini, cezaevinde bir süre kaldıktan sonra kendisinden 20 yıldır hiçbir şekilde haber alınamadığını, 20 yıldan uzun bir süredir hiçbir devlet ve özel kurumda kaydı yada girişi olmadığını, bu nedenlerle 10637101650 T.C kimlik numaralı Haci Adigüzel hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Haci Adigüzel'in gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.17.03.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 10637101650

ADI SOYADI : HACİ ADİGÜZEL

BABA ADI : SEFER

ANA ADI : HANIM

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1945

DOĞUM YERİ : CEYLAN

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