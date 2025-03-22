T.C. BODRUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/246 Esas

KARAR NO : 2024/72

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2024 tarihli ilamı ile sanık Şükrü ÖZKAN müdafii Av. Osman Bahadır KAZ'ın 17/12/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin tüm aramalara rağmen ulaşılamayan ve adresi meçhul olan Ali ve Şerife oğlu, 26/05/1988 doğumlu, sanık İsmail KOÇGÜRBÜZ'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar Özeti:

"H Ü K Ü M: Yukarıda Gerekçesi İzah Edildiği Üzere,

1-Sanık İbrahim Sönmez'in üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine dair kesin ve yeterli kanıt bulunmadığından 5271 sayılı Kanun'un 223 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca BERAATİNE,

Sanık İbrahim Sönmez hakkındaki yargılama giderinin kamu üzerine bırakılmasına,

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324/1 ve 327/2. maddeleri ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 168. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 4, 14/4 ve 21 maddeleri gereğince, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık İbrahim Sönmez'e hüküm tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 48.000 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

2-Sanık İsmail Koçgürbüz'ün bilişim sistemi olan interneti araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olmakla eyleminin uyduğu Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi yollamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesinin 1. fıkrasının (f) - (son) bendi uyarınca suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki kullanılan araçlar ve sanığın kastının yoğunluğu gözetilerek takdiren4 YIL HAPİS ve 1.008 gün adli para CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları gözetildiğinde hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sanığın ekonomik ve şahsi hâline göre adlî para cezasının bir gün karşılığı yirmi Türk Lirası takdir olunarak belirlenen 1.008 tam gün sayısı ile hesabı sonucunda 20.160 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Adlî para cezasının ödenmesinde mehil verilmesine takdiren yer olmadığına,

Sanığa verilen adli para cezasının sanığın ekonomik ve kişisel durumu dikkate alınarak Türk Ceza Yasasının 52/4 maddesi gereğince birer ay ara ile 24 eşit taksitte ödenmesine,

Adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 sayılı Yasanın 81. maddesiyle değişik 5275sayılı Yasanın 106/3 maddesi gereğince infazına,

TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

3-Sanık Şükrü Özkan'ın bilişim sistemi olan interneti araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olmakla eyleminin uyduğu Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi yollamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesinin 1. fıkrasının (f) - (son) bendi uyarınca suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki kullanılan araçlar ve sanığın kastının yoğunluğu gözetilerek takdiren4 YIL HAPİS ve 1.008 gün adli para CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları gözetildiğinde hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sanığın ekonomik ve şahsi hâline göre adlî para cezasının bir gün karşılığı yirmi Türk Lirası takdir olunarak belirlenen 1.008 tam gün sayısı ile hesabı sonucunda 20.160 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Adlî para cezasının ödenmesinde mehil verilmesine takdiren yer olmadığına,

Sanığa verilen adli para cezasının sanığın ekonomik ve kişisel durumu dikkate alınarak Türk Ceza Yasasının 52/4 maddesi gereğince birer ay ara ile 24 eşit taksitte ödenmesine,

Adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 sayılı Yasanın 81. maddesiyle değişik 5275sayılı Yasanın 106/3 maddesi gereğince infazına,

TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın adli sicil kaydının incelenmesinden daha önce hakkında Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/246 Esas, 2019/43 karar sayılı ilâmı ile resmi belgede sahtecilik suçuna uyduğu kabul edilen eylemi sabit görülerek neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği, bu kararda hakkında tekerrür hükümlerinin uygulandığı, bu ilamın 9.7.2021 tarihinde kesinleştiği ve mahkememiz dosyasına konu suçun 20.12.2022 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmakla, sanığın açıklanan şekilde mükerrir olmak koşullarını taşıdığı anlaşılmakla, TCK'nun 58/6. maddesi uyarınca sanığa verilen cezanın ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimi uyarınca çektirilmesine ve 5275 sayılı Kanun'un 108/4-5 maddeleri uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Sanık İsmail Koçgürbüz yönünden yargılama gideri olarak gözüken tebligat gideri 120 TL, kep gideri 6,75 TL ve 39 TL posta gideri, toplam da 165,75‬ TL yargılama giderinin sanık İsmail Koçgürbüz 'den tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Sanık Şükrü Özkan yönünden yargılama gideri olarak gözükentebligat gideri 120 TL ve kep gideri 6,75 TL, toplam da 165,75‬ TL yargılama giderinin sanık Şükrü Özkan'dan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair, sanık İbrahim Sönmez müdafi Av. Fatma Betül Çelik'in yüzüne karşı, diğer sanıklar ve müştekinin yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, mütalaaya uygun olarak verilen karara karşı tebliğ tarihinden itibaren "iki hafta" içerisinde hükmü veren Mahkememize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.07/11/2024"

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği rica olunur.

Sanık Şükrü ÖZKAN müdafii Av. Osman Bahadır KAZ'ın 17/12/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin özeti:

"SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re'sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle istinaf incelemesi neticesinde;

İstinaf başvurumuzun kabulüne,

Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;

Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI vE istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkilin beraatine İBRAHİM SÖNMEZİN cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."Sanık Şükrü ÖZKAN müdafii Av. Osman Bahadır KAZ'ın 17/12/2024 tarihli istinaf dilekçesinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği rica olunur.25.02.2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02194001