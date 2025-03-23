İHALEYE DAVET
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ – II
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BASKİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-II
SÖZLEŞME No. BASKİ-G4
MEKANİK SOĞUK Su Sayacı Alımı
Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II
Sözleşme Başlığı: Mekanik Soğuk Su Sayacı Alımı
Kredi No.: 8974-TR
RFB Referans No.: BASKİ-G4
- İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no'lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
- İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II'nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası'ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Sürdürülebilir Şehirler Projesi II kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.
- Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ), 50.000 adet (40.000 adet Rekorsuz + 10.000 adet Rekorlu) Su Sayacı Alımı için Dünya Bankası Satın Alma Esas ve Usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. Planlanan sözleşme süresi yüz on (100) gündür. Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir.
- İhale, Dünya Bankası'nın Temmuz 2016 (Kasım 2017 Revizyonu) tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde ("Satın Alma Düzenlemeleri") belirtilen şekilde ihale ilanı yayınlanarak ulusal açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
- İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, ticaretisleri@balsu.gov.tr e-posta adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.
BASKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Gümüşçeşme Mahallesi Gökdeniz Caddesi No:43/b Altıeylül/BALIKESİR
Telefon: 0.266. 202 10 10 (Pbx)
Faks: +90 266 241 74 73
e.posta: ticaretisleri@balsu.gov.tr
- İhale ilanları www.balsu.gov.tr, www.ilbank.gov.tr ve www.ekap.gov.tr adresleri üzerinden görülebilir; İhaleye dair detaylı değerlendirme, yeterlilik şartları ve ihale dokümanı www.ekap.gov.tr (ihale usulü: istisna) adresinden indirilebilir. Ancak ihale dokümanının satın alınması ihaleye teklif verilmesi için ön şarttır.
- İhale için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları "Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / 3.1 Yeterlilik Kriterleri" başlığı altında belirtilmektedir.
İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 900
TL (DokuzYüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. IBAN No: TR18 0001 0020 8668 7487 0550 81 hesabına, "BASKİ-G4"
referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.
- Tüm teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az Doksan Bir (91) gün süreyle geçerli olmalı ve beraberinde İdare'nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 45.000 (KırkBeşBin) [ECA1] EURO'dan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Tekliflerin beraberinde en az 45.000(KırkBeşBin) EURO tutarında veya eşdeğeri olacak şekilde teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş "Geçici Teminat" sunulması gerekmektedir. Geçici Teminat süresiz veya son teklif alma tarihinden itibaren en az YüzOnDokuz (119) gün süreyle geçerli olacak Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir.
- Tekliflerin en geç 28.04.2025, Pazartesi günü saat 10.00'a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adres: Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No:2/1
Kat/ Oda Numarası: 5. Kat Toplantı Odası
Şehir: Balıkesir
Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
- Teklifler 28.04.2025, Pazartesi günü saat 10:10'da aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.
Adres: Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No:2/1
Kat/ Oda Numarası: 5. Kat Toplantı Odası
Şehir: Balıkesir
Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
45.000 Avro olarak düzenlenmiştir.
[ECA1]
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